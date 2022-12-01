Дело MH17: прокуратура Нидерландов решила не требовать у рф экстрадиции осужденных и не оспаривать приговор

Цитата

"Апелляция была бы большим бременем для ближайших родственников, поскольку тогда они оставались бы в неопределенности по результату уголовного дела. Нынешние судебные решения дают ближайшим родственникам уверенность в ряде важных вопросов. Кроме того, в решениях содержатся четкие соображения относительно доказательной силы свидетельских показаний и экспертов, визуальных материалов, перехваченных разговоров, а также характера вооруженного конфликта, продолжавшегося на востоке Украины в июле 2014 года, и роли в этом российской федерации, поэтому их также можно использовать для параллельных (гражданских) производств, начатых после катастрофы MH17. Прокуратура учла все эти элементы, когда решила не подавать апелляцию", – говорится в заявлении прокуратуры Нидерландов.

Добавим

В заявлении также указано, что исполнение назначенных наказаний, в том числе меры компенсации, в отношении осужденных Гиркина, Дубинского и Харченко передано Министерству юстиции и безопасности. Группа активного розыска беглецов (FAST) участвует в международной идентификации и розыске осужденных. Международная тревога, на основании которой могут быть задержаны, будет сохранена.

"российская федерация не выдает граждан. Поэтому требовать экстрадицию осужденных не будут... Прокуратура считает, что ни один осужденный не должен избежать наказания", - говорится в заявлении.

Ранее

В четверг, 17 ноября 2022 года, суд Гааги вынес решение по уголовному делу MH17. Суд считает законно и убедительно доказанным, что рейс МН17 был сбит 17 июля 2014 ракетой БУК с оккупированной сепаратистами территории на востоке Украины, а Гиркин, Дубинский и Харченко несут за это уголовную ответственность. Суд приговорил их к высшей степени наказания – пожизненного заключения. Этого также потребовала прокуратура.

Суд установил, что четвертый подозреваемый Пулатов знал о размещении "Бука" и согласился с этим размещением. Однако, в отличие от прокуратуры, суд не считает доказанной свою уголовную ответственность за это. Потому суд его оправдал.