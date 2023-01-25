ЕСПЧ признал, что россия оккупировала Донбасс в 2014 году

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"Суд установил, что территории на востоке Украины, которые находились в руках сепаратистов, с 11 мая 2014 года и по меньшей мере до 26 января 2022 года находились под юрисдикцией российской федерации. В нем говорится о присутствии на востоке Украины российских военных с апреля 2014 года и широкомасштабном развертывании российских войск не позднее августа 2014 года", - говорится в решении суда.

Детали

Отмечается, что в начале марта 2014 года в восточных регионах Украины начались "пророссийские протесты", в результате которых "сформировались вооруженные группы", которые "захватили общественные здания". 11 мая 2014 года пророссийские сепаратисты провели "референдумы" на подконтрольной им территории и впоследствии провозгласили "независимость" так называемых "днр" и "лнр", говорится в материалах дела.

"Суд установил, что государство-ответчик (россия, - ред.) имело значительное влияние на военную стратегию сепаратистов; предоставляло оружие и другое военное оборудование сепаратистам в значительных масштабах с первых дней "днр", "лнр" и в течение последующих месяцев и лет; осуществляло артиллерийские атаки по просьбе сепаратистов; оказало политическую и экономическую поддержку сепаратистам", - сообщает ЕСПЧ.

Также суд постановил, что было достаточное количество доказательств, чтобы удовлетворить доказательства нарушения ряда статей Конвенции, и объявил большинство жалоб Правительства Украины приемлемыми.

Дополнение

17 ноября 2022 года суд Гааги вынес решение по уголовному делу MH17. Суд считает законно и убедительно доказанным, что рейс МН17 был сбит 17 июля 2014 года ракетой БУК с оккупированной сепаратистами территории на востоке Украины, а Гиркин, Дубинский и Харченко несут за это уголовную ответственность. Суд приговорил их к высшей мере наказания – пожизненного заключения. Этого также требовала прокуратура.

1 декабря 2022 года стало известно, что прокуроры, участвовавшие в рассмотрении уголовного дела по MH17, не намерены требовать экстрадиции осужденных, поскольку рф не выдает своих граждан.