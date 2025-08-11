ЄС розблокував ще €1,6 млрд від прибутків з активів рф для допомоги Україні: деталі

$41.390.07
Ексклюзив
10:23 • 25433 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 26506 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 73745 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 100277 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 92120 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 65741 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 115493 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 199472 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129157 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293792 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова11 серпня, 03:04 • 56651 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 79957 перегляди
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України08:11 • 20843 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 22617 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення10:29 • 22059 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно10:52 • 17298 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto10:29 • 22815 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 85469 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 199464 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 350632 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 253513 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 261385 перегляди
ЄС розблокував ще €1,6 млрд від прибутків з активів рф для допомоги Україні: деталі

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Єврокомісія повідомила про отримання третього траншу в 1,6 млрд євро від знерухомлених активів центробанку росії. Кошти спрямують на підтримку України, 95% через Ukraine Loan Cooperation Mechanism, 5% через Європейський фонд миру.

Третій транш обсягом 1,6 млрд євро, отриманий ЄС від знерухомлених активів центрального банку росії, став доступним для підтримки України, повідомили у понеділок у Єврокомісії, пише УНН.

Деталі

"Минулої п'ятниці ЄС отримав 1,6 млрд євро так званого непередбаченого прибутку, отриманого у вигляді відсотків за залишками коштів, отриманими від знерухомлених активів центрального банку росії, які зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів. Це третій транш, отриманий ЄС після першого траншу у липні 2024 року, та другого траншу у квітні 2025 року. Він охоплює прибутки, накопичені в першій половині 2025 року", - повідомили у Єврокомісії.

Як зазначається, цей непередбачений прибуток надходить від активів, заморожених у межах санкцій ЄС, введених у відповідь на агресивну війну росії проти України. "Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки залишків коштів можуть бути використані для підтримки України", - ідеться у повідомленні.

"90% перших двох траншів було спрямовано на підтримку України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% - через Ukraine Facility. Починаючи з третього траншу, 95% коштів буде направлено на підтримку України через механізм Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM), а 5% через Європейський фонд миру (EPF)", - наголосили у Єврокомісії.

Як пояснили у євроінституції, через ULCM надається безповоротна підтримка Україні для погашення кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у межах цього механізму. Загальний обсяг кредитної підтримки в межах цього механізму становить 45 млрд євро. А EPF, як вказано, допомагає Україні задовольнити її нагальні військові та оборонні потреби.

"Цей захід є частиною незмінного зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - підкреслили у Єврокомісії.

ЄС виділив Україні 164,8 млрд євро, серед них 3,6 млрд з заморожених активів рф20.07.25, 16:22 • 48406 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна