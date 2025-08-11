ЄС розблокував ще €1,6 млрд від прибутків з активів рф для допомоги Україні: деталі
Київ • УНН
Єврокомісія повідомила про отримання третього траншу в 1,6 млрд євро від знерухомлених активів центробанку росії. Кошти спрямують на підтримку України, 95% через Ukraine Loan Cooperation Mechanism, 5% через Європейський фонд миру.
Третій транш обсягом 1,6 млрд євро, отриманий ЄС від знерухомлених активів центрального банку росії, став доступним для підтримки України, повідомили у понеділок у Єврокомісії, пише УНН.
Деталі
"Минулої п'ятниці ЄС отримав 1,6 млрд євро так званого непередбаченого прибутку, отриманого у вигляді відсотків за залишками коштів, отриманими від знерухомлених активів центрального банку росії, які зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів. Це третій транш, отриманий ЄС після першого траншу у липні 2024 року, та другого траншу у квітні 2025 року. Він охоплює прибутки, накопичені в першій половині 2025 року", - повідомили у Єврокомісії.
Як зазначається, цей непередбачений прибуток надходить від активів, заморожених у межах санкцій ЄС, введених у відповідь на агресивну війну росії проти України. "Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки залишків коштів можуть бути використані для підтримки України", - ідеться у повідомленні.
"90% перших двох траншів було спрямовано на підтримку України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% - через Ukraine Facility. Починаючи з третього траншу, 95% коштів буде направлено на підтримку України через механізм Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM), а 5% через Європейський фонд миру (EPF)", - наголосили у Єврокомісії.
Як пояснили у євроінституції, через ULCM надається безповоротна підтримка Україні для погашення кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у межах цього механізму. Загальний обсяг кредитної підтримки в межах цього механізму становить 45 млрд євро. А EPF, як вказано, допомагає Україні задовольнити її нагальні військові та оборонні потреби.
"Цей захід є частиною незмінного зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - підкреслили у Єврокомісії.
