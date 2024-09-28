ЄС рекомендує авіакомпаніям уникати польотів над Ізраїлем та Ліваном
Київ • УНН
Європейська комісія та EASA рекомендують авіакомпаніям уникати повітряного простору над Ліваном та Ізраїлем до 31 жовтня 2024 року. Це пов'язано з ескалацією конфлікту в регіоні та нещодавніми військовими ударами.
Європейська комісія та Агентство з авіаційної безпеки ЄС порекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору над Ліваном та Ізраїлем до 31 жовтня з огляду на ескалацію в регіоні. Про це йдеться в заяві Агентства з авіаційної безпеки ЄС, передає УНН.
Деталі
Європейська комісія та Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході та її впливом на цивільну авіацію після нещодавнього сплеску військових ударів між Ізраїлем та "Хезболлою". У зв'язку з цим Європейська комісія та EASA вирішили випустити інформаційні повідомлення про зони конфліктів (CZIB) з рекомендацією не здійснювати польоти в повітряному просторі Лівану та Ізраїлю на всіх рівнях польотів
Рекомендація дійсна до 31 жовтня 2024 року і може бути переглянута.
Нагадаємо
У п'ятницю ввечері Ізраїль завдав масованого удару по Бейруту, в результаті якого, як заявили в ЦАХАЛ, був убитий Насралла.
Арабські країни і країни ЄС приєдналися до заклику Франції та США щодо припинення вогню в Лівані26.09.24, 08:54 • 14887 переглядiв