ЕС рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над Израилем и Ливаном

Европейская комиссия и Агентство по авиационной безопасности ЕС порекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Ливаном и Израилем до 31 октября, учитывая эскалацию в регионе. Об этом говорится в заявлении Агентства по авиационной безопасности ЕС, передает УНН.

Детали

Европейская комиссия и Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на гражданскую авиацию после недавнего всплеска военных ударов между Израилем и "Хезболлой". В связи с этим Европейская комиссия и EASA решили выпустить информационные сообщения о зонах конфликтов (CZIB) с рекомендацией не совершать полеты в воздушном пространстве Ливана и Израиля на всех уровнях полетов - сообщили в агентстве.

Рекомендация действительна до 31 октября 2024 года и может быть пересмотрена.

Напомним

В пятницу вечером Израиль нанес массированный удар по Бейруту, в результате которого, как заявили в ЦАХАЛ, был убит Насралла.

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