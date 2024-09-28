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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

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27 сентября 2024, 13:10  •  124026 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  122009 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над Израилем и Ливаном

ЕС рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над Израилем и Ливаном

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 13:28  •  3367 просмотра

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Европейская комиссия и EASA рекомендуют авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Ливаном и Израилем до 31 октября 2024 года. Это связано с эскалацией конфликта в регионе и недавними военными ударами.

Европейская комиссия и Агентство по авиационной безопасности ЕС порекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства над Ливаном и Израилем до 31 октября, учитывая эскалацию в регионе. Об этом говорится в заявлении Агентства по авиационной безопасности ЕС, передает УНН.

Детали

Европейская комиссия и Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на гражданскую авиацию после недавнего всплеска военных ударов между Израилем и "Хезболлой". В связи с этим Европейская комиссия и EASA решили выпустить информационные сообщения о зонах конфликтов (CZIB) с рекомендацией не совершать полеты в воздушном пространстве Ливана и Израиля на всех уровнях полетов

- сообщили в агентстве.

Рекомендация действительна до 31 октября 2024 года и может быть пересмотрена.

Напомним

В пятницу вечером Израиль нанес массированный удар по Бейруту, в результате которого, как заявили в ЦАХАЛ, был убит Насралла.

Арабские страны и страны ЕС присоединились к призыву Франции и США о прекращении огня в Ливане26 сентября 2024, 05:54 • 13538 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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