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ЄС запропонує санкції проти російської гірничодобувної промисловості - FT

ЄС запропонує санкції проти російської гірничодобувної промисловості - FT

Київ • УНН

 • 695787 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. У рамках дев'ятого пакета санкцій ЄС проти рф Європейська комісія пропонує заборонити нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, а також запровадити експортний контроль щодо товарів подвійного призначення на суму понад 2,3 мільярда євро. Про це пише УНН з посиланням на The Financial Times.

Деталі

За словами анонімних джерел, країни-члени Євросоюзу обговорять заборону інвестицій у видобуток корисних копалин найближчими днями та планують погодити обмеження до кінця наступного тижня. Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), гірничодобувний сектор рф, який включає вироблення золота, залізної руди, урану і фосфатів, становив чверть іноземних інвестицій у країну до початку війни проти України наприкінці лютого.

Зазначається, що якщо обмеження одностайно підтримають усі країни блоку, то це стане першим випадком, коли Брюссель напряму націлиться на російський металургійний сектор, чого раніше уникали через побоювання потенційного впливу на глобальні ланцюги поставок.

Як повідомив співрозмовник видання, точні рамки заборони на інвестиції в гірничодобувну галузь росії все ще визначаються, і, ймовірно, включатимуть послаблення для певних видів металу. Так, наприклад, москва є важливим постачальником титану і паладію на світові ринки.

Повний пакет санкцій ЄС, до якого ще можуть бути внесені зміни до впровадження, також включає експортний контроль над продукцією подвійного призначення вартістю понад 2,3 мільярда євро, заборону чотирьох пропагандистських медіаплатформ рф та операцій з ще трьома російськими банками. Крім цього, Євросоюз планує обмежити співпрацю з російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями.

Очікується, що дев'ятий пакет санкцій проти росії країни-члени блоку обговорять цього тижня та, за необхідності, на саміті лідерів ЄС, який відбудеться 15 грудня.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, Європейський Союз також планує ввести обмеження проти російського сектора виробництва безпілотників та інших технологій і компонентів, які використовуються москвою у військових цілях.

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