ЕС предложит ввести санкции против горнодобывающей промышленности россии - FT

Детали

По словам анонимных источников, страны-члены Евросоюза обсудят запрет инвестиций в добычу полезных ископаемых в ближайшие дни и планируют согласовать ограничения до конца следующей недели. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), горнодобывающий сектор рф, включающий выработку золота, железной руды, урана и фосфатов, составлял четверть иностранных инвестиций в страну к началу войны против Украины в конце февраля.

Отмечается, что если ограничения единогласно поддержат все страны блока, то это станет первым случаем, когда Брюссель напрямую нацелится на российский металлургический сектор, чего избегали ранее из-за опасений потенциального влияния на глобальные цепи поставок.

Как сообщил собеседник издания, точные рамки запрета на инвестиции в горнодобывающую отрасль россии все еще определяются, и, вероятно, будут включать послабления для определенных видов металла. Так, например, москва является важным поставщиком титана и палладия на мировые рынки.

Полный пакет санкций ЕС, в который еще могут быть внесены изменения до утверждения, также включает экспортный контроль над продукцией двойного назначения стоимостью свыше 2,3 миллиарда евро, запрет четырех пропагандистских медиаплатформ рф и операций с еще тремя русскими банками. Помимо этого, Евросоюз планирует ограничить сотрудничество с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.

Ожидается, что девятый пакет санкций против россии страны-члены блока обсудят на этой неделе и, при необходимости, на саммите лидеров ЕС, который состоится 15 декабря.

Напомним

По данным Bloomberg, Европейский Союз также планирует ввести ограничения против российского сектора производства беспилотников и других технологий и компонентов, используемых москвой в военных целях.