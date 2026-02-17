ЄС оновив перелік податкових офшорів - додали Вʼєтнам, острови Теркс і Кайкос, а три країни виключили
Київ • УНН
Рада ЄС оновила перелік юрисдикцій, що не співпрацюють у податковій сфері, додавши В'єтнам та острови Теркс і Кайкос. Зі списку виключили Фіджі, Самоа та Тринідад і Тобаго, залишивши 10 країн та територій.
Рада Європейського Союзу оновила перелік юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС у податковій сфері, додавши до нього Вʼєтнам і острови Теркс і Кайкос та виключивши Фіджі, Самоа і Тринідад і Тобаго. Про це повідомили на сайті Європейської ради, передає УНН.
Деталі
Рішення було ухвалене 17 лютого 2026 року та набуде чинності після офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС. Після оновлення до списку юрисдикцій, які не співпрацюють з Євросоюзом у податкових питаннях, входять 10 країн і територій.
У Раді ЄС пояснили, що перелік є частиною політики Євросоюзу з боротьби з ухиленням від сплати податків, податковими зловживаннями та недобросовісною податковою конкуренцією. До списку потрапляють юрисдикції, які не виконали взяті на себе зобов’язання щодо дотримання міжнародних стандартів податкового управління або відмовилися від співпраці з ЄС.
Водночас країни, які погоджуються на реформи, але ще не завершили їх у повному обсязі, включаються до окремого переліку зі статусом виконання зобов’язань. Після повного виконання вимог такі юрисдикції виключаються з основного списку.
ЄС регулярно переглядає перелік податкових офшорів у межах механізму динамічного моніторингу. Починаючи з 2020 року, оновлення списку відбувається двічі на рік. Наступний перегляд запланований на жовтень 2026 року.
У Раді ЄС також наголосили, що перебування у списку тягне за собою застосування низки захисних заходів, зокрема в податковій та нетаксономічній сферах. Країни-члени ЄС можуть посилювати фінансовий контроль, обмежувати податкові пільги, а також застосовувати додаткові вимоги до операцій з юрисдикціями, які не співпрацюють у податковій сфері.
Нагадаємо
