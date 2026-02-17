ЄС оновив перелік податкових офшорів - додали Вʼєтнам, острови Теркс і Кайкос, а три країни виключили

$43.170.07
Ексклюзив
09:48 • 2128 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 8404 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
17 лютого, 04:30 • 21962 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 33274 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 42809 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 34479 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 53332 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33298 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 60852 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27670 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters04:45 • 13134 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto04:57 • 9698 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках05:21 • 10062 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"06:12 • 6484 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 10137 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 24600 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 35112 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 53334 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 60856 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 92001 перегляди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Рустем Умєров
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Одеса
Одеська область
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 18648 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 16478 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 19058 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 27798 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 33127 перегляди
ЄС оновив перелік податкових офшорів - додали Вʼєтнам, острови Теркс і Кайкос, а три країни виключили

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Рада ЄС оновила перелік юрисдикцій, що не співпрацюють у податковій сфері, додавши В'єтнам та острови Теркс і Кайкос. Зі списку виключили Фіджі, Самоа та Тринідад і Тобаго, залишивши 10 країн та територій.

ЄС оновив перелік податкових офшорів - додали Вʼєтнам, острови Теркс і Кайкос, а три країни виключили
Фото: pixabay

Рада Європейського Союзу оновила перелік юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС у податковій сфері, додавши до нього Вʼєтнам і острови Теркс і Кайкос та виключивши Фіджі, Самоа і Тринідад і Тобаго. Про це повідомили на сайті Європейської ради, передає УНН.

Деталі

Рішення було ухвалене 17 лютого 2026 року та набуде чинності після офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС. Після оновлення до списку юрисдикцій, які не співпрацюють з Євросоюзом у податкових питаннях, входять 10 країн і територій.

У Раді ЄС пояснили, що перелік є частиною політики Євросоюзу з боротьби з ухиленням від сплати податків, податковими зловживаннями та недобросовісною податковою конкуренцією. До списку потрапляють юрисдикції, які не виконали взяті на себе зобов’язання щодо дотримання міжнародних стандартів податкового управління або відмовилися від співпраці з ЄС.

Водночас країни, які погоджуються на реформи, але ще не завершили їх у повному обсязі, включаються до окремого переліку зі статусом виконання зобов’язань. Після повного виконання вимог такі юрисдикції виключаються з основного списку.

ЄС регулярно переглядає перелік податкових офшорів у межах механізму динамічного моніторингу. Починаючи з 2020 року, оновлення списку відбувається двічі на рік. Наступний перегляд запланований на жовтень 2026 року.

У Раді ЄС також наголосили, що перебування у списку тягне за собою застосування низки захисних заходів, зокрема в податковій та нетаксономічній сферах. Країни-члени ЄС можуть посилювати фінансовий контроль, обмежувати податкові пільги, а також застосовувати додаткові вимоги до операцій з юрисдикціями, які не співпрацюють у податковій сфері.

Нагадаємо

Європейський орган захисту даних розпочав розслідування щодо чат-бота Grok від X через створення ШІ-зображень сексуального характеру без згоди. Це стає черговим свідченням посиленої уваги регуляторів до платформи.

Андрій Тимощенков

