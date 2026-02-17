ЕС обновил список налоговых оффшоров - добавили Вьетнам, острова Теркс и Кайкос, а три страны исключили

Фото: pixabay

Совет Европейского Союза обновил перечень юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в налоговой сфере, добавив в него Вьетнам и острова Теркс и Кайкос и исключив Фиджи, Самоа и Тринидад и Тобаго. Об этом сообщили на сайте Европейского совета, передает УНН.

Детали

Решение было принято 17 февраля 2026 года и вступит в силу после официальной публикации в Официальном журнале ЕС. После обновления в список юрисдикций, не сотрудничающих с Евросоюзом в налоговых вопросах, входят 10 стран и территорий.

В Совете ЕС пояснили, что перечень является частью политики Евросоюза по борьбе с уклонением от уплаты налогов, налоговыми злоупотреблениями и недобросовестной налоговой конкуренцией. В список попадают юрисдикции, которые не выполнили взятые на себя обязательства по соблюдению международных стандартов налогового управления или отказались от сотрудничества с ЕС.

В то же время страны, которые соглашаются на реформы, но еще не завершили их в полном объеме, включаются в отдельный перечень со статусом выполнения обязательств. После полного выполнения требований такие юрисдикции исключаются из основного списка.

ЕС регулярно пересматривает перечень налоговых оффшоров в рамках механизма динамического мониторинга. Начиная с 2020 года, обновление списка происходит дважды в год. Следующий пересмотр запланирован на октябрь 2026 года.

В Совете ЕС также подчеркнули, что пребывание в списке влечет за собой применение ряда защитных мер, в частности в налоговой и нетаксономической сферах. Страны-члены ЕС могут усиливать финансовый контроль, ограничивать налоговые льготы, а также применять дополнительные требования к операциям с юрисдикциями, которые не сотрудничают в налоговой сфере.

