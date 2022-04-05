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ЄС оголосив про п'ятий санкційний пакет проти рф: над санкціями щодо імпорту нафти ще працюють

Київ • УНН

 • 226541 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Європейський Союз оголосив про п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.

ЄС оголосив про п'ятий санкційний пакет проти рф: над санкціями щодо імпорту нафти ще працюють

Цитата

"Росія веде жорстоку, нещадну війну, також проти мирного населення України. У цій критичній точці нам потрібно витримати максимальний тиск. Тож сьогодні ми пропонуємо 5-й пакет санкцій", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Деталі

Також вона перечислила нові обмежувальні заходи:

  • 1 – Заборона на імпорт вугілля з росії на суму 4 мільярди євро на рік, що скорочує ще одне важливе джерело доходу для рф.
  • 2 – Повна заборона транзакцій для 4 ключових російських банків, серед яких ВТБ, 2-й за величиною російський банк.
  • 3 – Заборона російським і керованих рф суднам на доступ до портів ЄС і заборона на в'їзд російським і білоруським автотранспортним операторам.
  • 4 – Подальші заборони на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: передові напівпровідники, машини та транспортне обладнання.
  • 5 – Конкретні нові заборони на імпорт на суму 5,5 млрд євро.
  • 6 – Цілеспрямовані заходи, такі як заборона участі російських компаній у державних закупівлях в ЄС та виключення будь-якої фінансової підтримки, ЄС чи національної, російським державним органам.

"Також пропонуємо додаткові (санкційні - ред.) списки осіб", - додала вона.

"Ми також працюємо над додатковими санкціями, зокрема щодо імпорту нафти, і розмірковуємо над деякими ідеями держав-членів, такими як податки або конкретні канали оплати, такі як рахунок умовного депонування", - сказала фон дер Ляєн.

З її слів, сьогодні такі санкції застосовують понад 40 країн.

"Зайняти чітку позицію – це дуже важливо для всього світу. Чітка позиція проти війни по вибору путіна. Проти розправи над мирним населенням. Проти порушення основоположних принципів світового порядку. Слава Україні", - написала вона.

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