ЄС оголосив про п'ятий санкційний пакет проти рф: над санкціями щодо імпорту нафти ще працюють
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Європейський Союз оголосив про п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на її війну проти України, до якого серед іншого увійшло ембарго на імпорт російського вугілля та нові санкції на один з найбільших російських банків - ВТБ. Однак, над обмежувальними заходами щодо імпорту нафти, зокрема, досі працюють, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН.
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"Росія веде жорстоку, нещадну війну, також проти мирного населення України. У цій критичній точці нам потрібно витримати максимальний тиск. Тож сьогодні ми пропонуємо 5-й пакет санкцій", - написала фон дер Ляєн у Twitter.
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Також вона перечислила нові обмежувальні заходи:
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- 1 – Заборона на імпорт вугілля з росії на суму 4 мільярди євро на рік, що скорочує ще одне важливе джерело доходу для рф.
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- 2 – Повна заборона транзакцій для 4 ключових російських банків, серед яких ВТБ, 2-й за величиною російський банк.
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- 3 – Заборона російським і керованих рф суднам на доступ до портів ЄС і заборона на в'їзд російським і білоруським автотранспортним операторам.
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- 4 – Подальші заборони на експорт на суму 10 мільярдів євро у важливих сферах: передові напівпровідники, машини та транспортне обладнання.
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- 5 – Конкретні нові заборони на імпорт на суму 5,5 млрд євро.
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- 6 – Цілеспрямовані заходи, такі як заборона участі російських компаній у державних закупівлях в ЄС та виключення будь-якої фінансової підтримки, ЄС чи національної, російським державним органам.
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"Також пропонуємо додаткові (санкційні - ред.) списки осіб", - додала вона.
"Ми також працюємо над додатковими санкціями, зокрема щодо імпорту нафти, і розмірковуємо над деякими ідеями держав-членів, такими як податки або конкретні канали оплати, такі як рахунок умовного депонування", - сказала фон дер Ляєн.
З її слів, сьогодні такі санкції застосовують понад 40 країн.
"Зайняти чітку позицію – це дуже важливо для всього світу. Чітка позиція проти війни по вибору путіна. Проти розправи над мирним населенням. Проти порушення основоположних принципів світового порядку. Слава Україні", - написала вона.
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