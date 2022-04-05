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ЕС объявил о пятом санкционном пакете против рф: над санкциями на импорт нефти еще работают

Киев • УНН

 • 226540 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Европейский Союз объявил о пятом пакете санкций против рф в ответ на ее войну против Украины, в который среди прочего вошло эмбарго на импорт российского угля и новые санкции на крупнейший российский банк - ВТБ. Однако, над ограничительными мерами относительно импорта нефти, в частности, до сих пор работают, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

ЕС объявил о пятом санкционном пакете против рф: над санкциями на импорт нефти еще работают

Цитата

"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в том числе и против мирного населения Украины. Нам нужно поддерживать максимальное давление в этот критический момент. Поэтому сегодня мы предлагаем 5-й пакет санкций", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Детали

Также она перечислила новые ограничительные меры:

  • 1 – Запрет на импорт угля из россии на сумму 4 миллиарда евро в год, что урезает еще один важный источник доходов для россии.
  • 2 – Полный запрет транзакций с 4 ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ, вторым по величине российским банком.
  • 3 – Запрет на заход российских и российских судов в порты ЕС, а также запрет на въезд российских и белорусских автомобильных перевозчиков.
  • 4 – Дальнейшие запреты на экспорт на сумму 10 миллиардов евро в важнейших областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование.
  • 5 – Конкретные новые запреты на импорт на сумму 5,5 млрд евро.
  • 6 – Целенаправленные меры, такие как запрет на участие российских компаний в государственных закупках в ЕС и исключение любой финансовой поддержки, ЕС или национальной, для российских государственных органов.

"Также предлагаем дополнительные (санкционные - ред.) списки лиц", - добавила она.

"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или конкретные каналы оплаты, такие как счет условного депонирования", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, сегодня такие санкции применяют более 40 стран.

"Занять четкую позицию крайне важно для всего мира. Четкая позиция против путинской войны по выбору. Против расправы над мирным населением. Против нарушения фундаментальных принципов мироустройства. Слава Украине", - написала она.

Ранее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести против россии наиболее жесткие санкции, чтобы не допустить повторения резни, произошедшей в Буче.

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