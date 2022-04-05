Щоб не допустити "нових Буч": Кулеба закликав запровадити проти росії "матір санкцій"

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«Щоб не допустити «нових Буч», введіть матір усіх санкцій: перестаньте купувати нафту, газ та вугілля в росії. Припиніть фінансувати путінську військову машину. Російська економіка – і її війна – зупиняться за лічені місяці. Кілька місяців затягування поясів коштують тисячі врятованих життів», - написав міністр.

Доповнення

Європейський Союз, швидше за все, ухвалить новий пакет санкцій проти росії у середу, 6 квітня, після повідомлень про вбивства мирних жителів на півночі України російськими силами.

Раніше міністр заявляв, що п'ятий пакет санкцій ЄС у його нинішньому вигляді є недостатньою відповіддю на російську агресію.