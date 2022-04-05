Чтобы не допустить "новых Буч": Кулеба призвал ввести против россии "мать санкций"

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"Чтобы не допустить "новых Буч", введите матерь всех санкций: перестаньте покупать нефть, газ и уголь у россии. Прекратите финансировать путинскую военную машину. Российская экономика - и ее война - остановятся за считанные месяцы. Несколько месяцев затягивания поясов стоят тысячи спасенных жизней", - написал министр.

Дополнение

Европейский Союз, скорее всего примет новый пакет санкций против россии в среду, 6 апреля, после сообщений об убийствах мирных жителей на севере Украины российскими силами.

Ранее министр заявлял, что пятый пакет санкций ЕС в его нынешнем виде является недостаточным ответом на российскую агрессию.