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ЕС вероятно примет новые санкции против россии 6 апреля - министр

Киев • УНН

 • 160274 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Европейский Союз, скорее всего, примет новый пакет санкций против россии в среду, 6 апреля, после сообщений об убийствах мирных жителей на севере Украины российскими силами, заявил министр европейских дел Франции Клеман Бон, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

ЕС вероятно примет новые санкции против россии 6 апреля - министр

Цитата

"Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра", - сказал он радио RFI во вторник, добавив, что ЕС также должен быстро принять меры относительно импорта газа и угля из россии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС рассмотрит новые санкции против рф 6 апреля на фоне призывов к эмбарго на российские нефть и газ - FT

Дополнение

2 апреля советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили тела погибших мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых российские варвары пытались сжечь на обочине.

На спутниковых снимках видны тела, лежавшие на улице, когда Буча была под контролем россии.

россия отвергает какие-либо обвинения в убийствах мирных жителей, в том числе в Буче. Ее представитель при ООН Василий Небензя заявил, что россия во вторник предоставит Совету Безопасности ООН "эмпирические доказательства", свидетельствующие о том, что ее силы не причастны к зверствам, пишет Reuters.

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