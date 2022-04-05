ЄС ймовірно ухвалить нові санкції проти росії 6 квітня - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Європейський Союз, швидше за все, ухвалить новий пакет санкцій проти росії в середу, 6 квітня, після повідомлень про вбивства мирних жителів на півночі України російськими силами, заявив міністр європейських справ Франції Клеман Бон, пише УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
"Нові санкції, ймовірно, будуть ухвалені завтра", - сказав він радіо RFI у вівторок, додавши, що ЄС також повинен швидко вжити заходів щодо імпорту газу та вугілля з росії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС розгляне нові санкції проти рф 6 квітня на тлі закликів до ембарго на російські нафту та газ - FT
Доповнення
2 квітня радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси за 20 км від Києва виявили тіла загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.
На супутникових знімках видно тіла, які лежали на вулиці, коли Буча була під контролем росії.
росія відкидає будь-які звинувачення у вбивствах мирних жителів, у тому числі в Бучі. Її представник при ООН Василь Небензя заявив, що росія у вівторок надасть Раді Безпеки ООН "емпіричні докази", які свідчать про те, що її сили не причетні до звірств, пише Reuters.