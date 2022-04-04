ЄС розгляне нові санкції проти рф 6 квітня на тлі закликів до ембарго на російські нафту та газ - FT
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Європейський Союз, як очікується, розгляне нові санкції проти рф у середу, 6 квітня, на тлі все більш гучних закликів до ембарго на російські нафту та газ, пише Financial Times, інформує УНН.
Деталі
ЄС готується ввести додаткові санкції проти Москви після повідомлень про звірства після відступу російської армії з околиць Києва.
"Очікується, що посли ЄС обговорять новий пакет заходів у середу, за словами дипломата, який знає про плани", - відзначає видання.
Майбутні заходи, запропоновані деякими країнами-членами, як вказано, "включають більше індивідуальних санкцій, заборону російським кораблям використовувати порти ЄС, більше експортних обмежень і ембарго на поставки енергоносіїв, таких як вугілля, нафта або газ, — яких давно вимагає Україна, але щодо яких раніше протистояли деякі великі європейські економіки".
Заклики до санкцій, спрямованих проти російського експорту енергоносіїв, від якого сильно залежить ЄС, стали гучнішими, пише видання.
В Італії, одній із країн ЄС, яка найбільше залежить від російського газу, Енріко Летта, голова лівоцентристської Демократичної партії, молодший партнер в уряді національної єдності прем’єр-міністра країни Маріо Драгі, закликав до "повного нафтогазового ембарго на росію".
Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що купівля російської нафти і газу є "фінансуванням військових злочинів". Балтійська країна заявила, що першою в ЄС припинила імпорт газу з Москви.
Доповнення
Видання зазначає, що обіцянка посилити каральні заходи проти росії послідувала після різкого засудження Заходом імовірних російських військових злочинів проти беззбройних українських мирних жителів у нещодавно звільнених районах навколо Києва.