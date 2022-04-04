ЕС рассмотрит новые санкции против рф 6 апреля на фоне призывов к эмбарго на российские нефть и газ - FT
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Европейский Союз, как ожидается, рассмотрит новые санкции против рф в среду, 6 апреля, на фоне все более громких призывов к эмбарго на российские нефть и газ, пишет Financial Times, информирует УНН.
Детали
ЕС готовится ввести дополнительные санкции против Москвы после того, как появились сообщения о зверствах после отступления российских войск с окраин Киева.
"По словам дипломата, знакомого с планами, ожидается, что послы ЕС обсудят новый пакет мер в среду", - отмечает издание.
Будущие меры, предложенные некоторыми государствами-членами, как указано, "включают в себя дополнительные индивидуальные санкции, запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей, таких как уголь, нефть или газ, — которых давно требует Украина, но относительно которых ранее сопротивлялись некоторые крупные европейские экономики".
Призывы к санкциям, направленным против российского экспорта энергоносителей, от которого сильно зависит ЕС, стали громче, пишет издание.
В Италии, одной из стран ЕС, наиболее зависящих от российского газа, Энрико Летта, глава левоцентристской Демократической партии, младший партнер в правительстве национального единства премьер-министра страны Марио Драги, призвал к "полному нефтегазовому эмбарго на россию".
Покупка российской нефти и газа является "финансированием военных преступлений", заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Прибалтийская страна заявила, что первой в ЕС прекратила импорт газа из Москвы.
Дополнение
Издание отмечает, что обещание усилить карательные меры против россии последовало после резкого осуждения Западом предполагаемых российских военных преступлений против безоружных украинских мирных жителей в недавно освобожденных районах вокруг Киева.