На супутникових знімках видно тіла, які лежали на вулиці, коли Буча була під контролем росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Нові супутникові знімки від Maxar Technologies показують, що тіла загиблих мирних жителів Бучі тижнями лежали на вулиці, в тому числі, коли місто було під контролем росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на СNN.
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Тривожні фото, на якому видно тіла в Бучі, було геолоковано, аутентифіковано та повідомлено CNN у п’ятницю. Це сталося того ж дня, коли Україна оголосила місто звільненим від російських військ.
У відповідь на відео з Бучі в суботу, Міноборони Росії стверджує, що відео «фейк» і «інсценований». У ньому сказано, що відео, фотографії та звинувачення у військових злочинах були "черговою провокацією".
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"За час перебування населеного пункту під контролем російських збройних сил жоден місцевий житель не постраждав від насильницьких дій", - йдеться в повідомленні.
Але супутникові знімки спростовують цю заяву росіян: об’єкти, побачені на вулиці Яблуській на супутникових знімках, збігаються з точними місцями, де тіла видно на вулиці на відео зараз. На супутникових знімках видно, що тіла перебували на вулиці в південній Бучі щонайменше з 18 березня, коли місто контролювала росія.
Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені - Міноборони.