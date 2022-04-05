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На спутниковых снимках видны тела, которые лежали на улице, когда Буча была под контролем России

Киев • УНН

 • 582295 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Новые спутниковые снимки от Maxar Technologies показывают, что тела погибших мирных жителей Бучи неделями лежали на улице, в том числе, когда город был под контролем россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.

На спутниковых снимках видны тела, которые лежали на улице, когда Буча была под контролем России

Детали

Тревожные фото, на котором видны тела в Буче, было геолоковано, аутентифіковано и сообщено CNN в пятницу. Это произошло в тот же день, когда Украина объявила город освобожденным от российских войск.

В ответ на видео из Бучи в субботу, минобороны россии утверждает, что видео "фейк" и "инсценированное". В нем сказано, что видео, фотографии и обвинения в военных преступлениях были "очередной провокацией".

Цитата

"За время пребывания населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от насильственных действий", - говорится в сообщении.

Но спутниковые снимки опровергающие россиян: объекты, увиденные на улице Яблуській на спутниковых снимках совпадают с точными местами, где тела видно на улице на видео сейчас. На спутниковых снимках видно, что тела находились на улице в Южной Буче по меньшей мере с 18 марта, когда город контролировала россия.

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская областьосвобождены {6 - Минобороны {4 11

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