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Кулеба раскритиковал пятый пакет санкций ЕС против россии в его нынешнем виде

Киев • УНН

 • 157798 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Пятого пакета санкций ЕС в его нынешнем виде является недостаточным ответом на российскую агрессию. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Twitter, пишет УНН.

Кулеба раскритиковал пятый пакет санкций ЕС против россии в его нынешнем виде

Цитата

"В последние недели вы, возможно, заметили, что Европейский Союз все еще пытается принять пятый пакет санкций. Я знаю, что он это сделает. Но я хотел бы послать четкий сигнал, я делаю это через официальные каналы, но я хочу сделать это публично. Пятый пакет в его нынешнем виде — это недостаточный ответ на преступление россии и российскую агрессию. Я знаю, что сейчас в пакете, и, если мы увидим, что пакет будет принят в том виде, в каком он есть сейчас, нам придется публично выступить и дать объективную, непредвзятую оценку несоразмерности реакции на ситуацию на местах", - сказал министр.

Детали

Поэтому, по его словам, санкции ЕС должны быть усилены.

Министр подчеркнул, что пятый пакет санкций должен включать больше российских банков, отключенных от SWIFT, меры по введению эмбарго на российские нефть, газ и уголь, а также закрытие портов ЕС для российских судов и товаров.

Добавим

Министерство иностранных дел Украины требует от лидеров стран “Группы семь” (G7) ввести новые разрушительные санкции против российской федерации после преднамеренных преступлений против гражданского населения в Киевской области.

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