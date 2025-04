Бучанская резня была преднамеренной: Кулеба призвал лидеров G7 ввести новые разрушительные санкции против рф

Цитата

“Бучанская резня была преднамеренной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций от G7 сейчас", - подчеркнул Кулеба.

Детали

В частности, речь идет о таких санкциях:

- эмбарго на нефть, газ, уголь;

- закрытие всех портов для российских судов и товаров;

- отключение российских банков от SWIFT.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

Добавим

В Министерстве обороны Украины заявили, что Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских оккупантов.

2 апреля советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежали 4-5 мертвые обнаженные женщины, которых российские варвары пытались сжечь на обочине.