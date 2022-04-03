Бучанская резня была преднамеренной: Кулеба призвал лидеров G7 ввести новые разрушительные санкции против рф
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует от лидеров стран “Группы сам” (G7) ввести новые разрушительные санкции против российской федерации после преднамеренных преступлений против гражданского населения в Киевской области. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
Цитата
“Бучанская резня была преднамеренной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать. Я требую новых разрушительных санкций от G7 сейчас", - подчеркнул Кулеба.
Детали
В частности, речь идет о таких санкциях:
- эмбарго на нефть, газ, уголь;
- закрытие всех портов для российских судов и товаров;
- отключение российских банков от SWIFT.
Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:
-Oil, gas, coal embargo
-Close all ports to Russian vessels and goods
-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp
Добавим
В Министерстве обороны Украины заявили, что Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских оккупантов.
2 апреля советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.
Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежали 4-5 мертвые обнаженные женщины, которых российские варвары пытались сжечь на обочине.