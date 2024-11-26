Более 40 генералов ВСУ уволились по состоянию здоровья с начала полномасштабной войны - СМИ

По состоянию здоровья с военной службы в запас уволен 41 человек высшего офицерского состава с начала полномасштабной войны. Об этом Главное управление коммуникаций Вооруженных Сил Украины в ответ на запрос Радио Свобода, передает УНН.

Издание уточняет, что это данные с период с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года.

"По информации, предоставленной кадровым центром Вооруженных Сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024 с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицерского состава", – говорится в ответе.

Генерал Марченко ушел из ВСУ: стала известна причина

Также за этот период одного военного высшего офицерского состава было принято на военную службу.

В высший офицерский состав обычно входят офицеры, занимающие стратегические командные должности или имеющие высшие воинские звания, в частности, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

Запрос СМИ касался того, сколько генералов списались в запас за время полномасштабного вторжения по выводам военно-врачебных комиссий.