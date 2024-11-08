Генерал Марченко ушел из ВСУ: стала известна причина
Киев • УНН
Генерал-майор Дмитрий Марченко уволился из Вооруженных сил Украины из-за проблем со здоровьем. Военный, известный обороной Николаева и участием в боях за Донецкий аэропорт, сейчас проходит лечение.
Украинский генерал-майор, который в начале полномасштабного вторжения руководил обороной Николаева, Дмитрий Марченко ушел из Вооруженных сил из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в своем Facebook, передает УНН.
"Никакие испытания врага, никакое давление не заставили меня остановиться в непоколебимой борьбе за Украину. Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни.
Прохожу необходимое лечение. Ведь даже несокрушимых иногда нужно немножечко подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать напрасным", - написал Марченко.
Добавим
Дмитрий Марченко - участник войны на востоке Украины, который принимал участие в боях за Донецкий аэропорт среди "киборгов".
В марте 2014 года получил звание майора и должность командира батальона. Ранее занимал должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
3 мая 2019 года получил звание генерал-майора. Украинские СМИ называли Марченко одним из ведущих реформаторов в сфере материального обеспечения Вооруженных сил.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения россии в Украину, до 6 апреля успешно руководил обороной Николаева. В конце июля 2022 года он вернулся в город, где занимался укреплением сотрудничества между ВСУ и областной властью, а также координировал действия партизан.
Напомним
На прошлой неделе, экс-командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль также уволился из ВСУ из-за ВВК.