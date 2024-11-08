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Генерал Марченко ушел из ВСУ: стала известна причина

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16:12 • 3199 просмотра

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Генерал-майор Дмитрий Марченко уволился из Вооруженных сил Украины из-за проблем со здоровьем. Военный, известный обороной Николаева и участием в боях за Донецкий аэропорт, сейчас проходит лечение.

Украинский генерал-майор, который в начале полномасштабного вторжения  руководил обороной Николаева, Дмитрий Марченко ушел из Вооруженных сил из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в своем Facebook, передает УНН.

"Никакие испытания врага, никакое давление не заставили меня остановиться в непоколебимой борьбе за Украину. Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни.

Прохожу необходимое лечение. Ведь даже несокрушимых иногда нужно немножечко подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать напрасным", - написал Марченко.

Добавим 

Дмитрий Марченко - участник войны на востоке Украины, который принимал участие в боях за Донецкий аэропорт среди "киборгов". 

В марте 2014 года получил звание майора и должность командира батальона. Ранее занимал должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. 

3 мая 2019 года получил звание генерал-майора. Украинские СМИ называли Марченко одним из ведущих реформаторов в сфере материального обеспечения Вооруженных сил. 

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения россии в Украину, до 6 апреля успешно руководил обороной Николаева. В конце июля 2022 года он вернулся в город, где занимался укреплением сотрудничества между ВСУ и областной властью, а также координировал действия партизан. 

Напомним 

На прошлой неделе, экс-командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль также уволился из ВСУ из-за ВВК.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
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