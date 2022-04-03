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Бучанська різанина була навмисною: Кулеба закликав лідерів G7 ввести нові руйнівні санкції проти рф

Київ • УНН

 • 223284 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає від лідерів країн “Групи семи” (G7) ввести нові руйнівні санкції проти російської федерації після навмисних злочинів проти цивільного населення у Київській області. Про це у своєму Twitter повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, пише УНН.

Бучанська різанина була навмисною: Кулеба закликав лідерів G7 ввести нові руйнівні санкції проти рф

Цитата

“Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якнайбільше українців. Ми маємо зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій від G7 зараз”, – наголосив Кулеба.

Деталі

Зокрема, йдеться про такі санкції:

- ембарго на нафту, газ, вугілля;
- закриття всіх портів для російських суден і товарів;
- від'єднання всіх російських банків від SWIFT.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:

-Oil, gas, coal embargo
-Close all ports to Russian vessels and goods
-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

Додамо

У Міністерстві оборони України заявили, що Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені від російських окупантів.

2 квітня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.

Також біля траси за 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежало 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.

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