Бучанська різанина була навмисною: Кулеба закликав лідерів G7 ввести нові руйнівні санкції проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає від лідерів країн “Групи семи” (G7) ввести нові руйнівні санкції проти російської федерації після навмисних злочинів проти цивільного населення у Київській області. Про це у своєму Twitter повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, пише УНН.
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“Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якнайбільше українців. Ми маємо зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій від G7 зараз”, – наголосив Кулеба.
Деталі
Зокрема, йдеться про такі санкції:
- ембарго на нафту, газ, вугілля;
- закриття всіх портів для російських суден і товарів;
- від'єднання всіх російських банків від SWIFT.
Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:
-Oil, gas, coal embargo
-Close all ports to Russian vessels and goods
-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp
Додамо
У Міністерстві оборони України заявили, що Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені від російських окупантів.
2 квітня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси за 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежало 4-5 мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.