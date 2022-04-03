Кулеба розкритикував п'ятий пакет санкцій ЄС проти росії у його нинішньому вигляді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. П'ятий пакет санкцій ЄС у його нинішньому вигляді є недостатньою відповіддю на російську агресію. Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у прямому ефірі у Twitter, пише УНН.
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"В останні тижні ви, можливо, помітили, що Європейський Союз усе ще намагається ухвалити п'ятий пакет санкцій. Я знаю, що це зробить. Але я хотів би надіслати чіткий сигнал, я роблю це через офіційні канали, але я хочу зробити це публічно. П'ятий пакет у його нинішньому вигляді — це недостатня відповідь на злочин росії та російську агресію. Я знаю, що зараз у пакеті, і якщо ми побачимо, що пакет буде прийнятий у тому вигляді, в якому він є зараз, нам доведеться публічно виступити і дати об'єктивну, неупереджену оцінку невідповідності реакції на ситуацію на місцях", - сказав міністр.
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Тому, за його словами, санкції ЄС мають бути посилені.
Міністр наголосив, що п'ятий пакет санкцій має включати більше російських банків, відключених від SWIFT, заходи щодо запровадження ембарго на російські нафту, газ та вугілля, а також закриття портів ЄС для російських суден та товарів.
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Міністерство закордонних справ України вимагає від лідерів країн “Великої сімки” (G7) запровадити нові руйнівні санкції проти російської федерації після навмисних злочинів проти цивільного населення Київської області.