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ЄС має сприяти надійним гарантіям безпеки для України - резолюція Європарламенту

Київ • УНН

 • 19102 перегляди

Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку України, закликавши ЄС сприяти гарантіям безпеки та прискорити переговори про вступ. Також закликали конфіскувати активи рф для відновлення України.

ЄС має сприяти надійним гарантіям безпеки для України - резолюція Європарламенту

Європейський парламент 442 голосами "за" ухвалив спільну резолюцію щодо продовження непохитної підтримки ЄС України після трьох років воєнної агресії росії. Про це йдеться на сайті Європарламенту, передає УНН.

У резолюції, ухваленій у середу, парламент зазначає, що ЄС зараз є головним стратегічним союзником України та повинен допомогти країні відстояти її право на самооборону. Євродепутати привітали пропозицію про 30-денне припинення вогню, досягнуту 11 березня. Вони очікують, що росія погодиться на це і піде за ним, припинивши всі напади на українське цивільне населення, інфраструктуру та територію 

- йдеться в резолюції.

У резолюції вказується, що ЄС повинен сприяти надійним гарантіям безпеки для України, а країна повинна отримати повноваження відкидати поспішні угоди, які послаблюють її безпеку в середньостроковій та довгостроковій перспективі та ризикують піддати їй та іншим європейським країнам нову російську агресію в майбутньому.

Депутати виступають проти будь-яких спроб шантажувати керівництво України, щоб воно здалося з єдиною метою сприяння так званій "мирній угоді".

Також в документі стверджується, що без присутності ЄС не можуть бути переговори про європейську безпеку.

Депутати закликають до прискорення переговорів про вступ України до ЄС.

Закликаючи ЄС підготуватися до післявоєнної реконструкції України з новим фінансуванням, євродепутати зазначають, що росія має заплатити за величезну шкоду, завдану Україні. Російські суверенні активи, знерухомлені під санкціями ЄС, мають бути конфісковані та використані для оборони та відновлення України 

- зазначається в документі.

Окрім того, парламент закликає запровадити більш ефективні санкції проти росії разом із обмежувальними заходами проти будь-яких суб’єктів, які сприяють обходу санкцій та постачають російському військовому комплексу технології військового та подвійного призначення.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність термінового посилення європейської оборони на тлі того, як "путін неодноразово доводив, що він ворожий сусід", вказавши, що також існує нагальна потреба заповнити прогалини у військових поставках України та надати Україні надійні гарантії безпеки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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