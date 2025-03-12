ЕС должен способствовать надежным гарантиям безопасности для Украины - резолюция Европарламента

Европейский парламент 442 голосами "за" принял совместную резолюцию о продолжении непоколебимой поддержки ЕС Украины после трех лет военной агрессии россии. Об этом говорится на сайте Европарламента, передает УНН.

В резолюции, принятой в среду, парламент отмечает, что ЕС сейчас является главным стратегическим союзником Украины и должен помочь стране отстоять ее право на самооборону. Евродепутаты приветствовали предложение о 30-дневном прекращении огня, достигнутое 11 марта. Они ожидают, что россия согласится на это и последует за ним, прекратив все нападения на украинское гражданское население, инфраструктуру и территорию