ЕС должен способствовать надежным гарантиям безопасности для Украины - резолюция Европарламента
Киев • УНН
Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины, призвав ЕС способствовать гарантиям безопасности и ускорить переговоры о вступлении. Также призвали конфисковать активы рф для восстановления Украины.
Европейский парламент 442 голосами "за" принял совместную резолюцию о продолжении непоколебимой поддержки ЕС Украины после трех лет военной агрессии россии. Об этом говорится на сайте Европарламента, передает УНН.
В резолюции, принятой в среду, парламент отмечает, что ЕС сейчас является главным стратегическим союзником Украины и должен помочь стране отстоять ее право на самооборону. Евродепутаты приветствовали предложение о 30-дневном прекращении огня, достигнутое 11 марта. Они ожидают, что россия согласится на это и последует за ним, прекратив все нападения на украинское гражданское население, инфраструктуру и территорию
В резолюции указывается, что ЕС должен способствовать надежным гарантиям безопасности для Украины, а страна должна получить полномочия отвергать поспешные соглашения, которые ослабляют ее безопасность в среднесрочной и долгосрочной перспективе и рискуют подвергнуть ее и другие европейские страны новой российской агрессии в будущем.
Депутаты выступают против любых попыток шантажировать руководство Украины, чтобы оно сдалось с единственной целью содействия так называемому "мирному соглашению".
Также в документе утверждается, что без присутствия ЕС не могут быть переговоры о европейской безопасности.
Депутаты призывают к ускорению переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Призывая ЕС подготовиться к послевоенной реконструкции Украины с новым финансированием, евродепутаты отмечают, что россия должна заплатить за огромный ущерб, нанесенный Украине. Российские суверенные активы, обездвиженные под санкциями ЕС, должны быть конфискованы и использованы для обороны и восстановления Украины
Кроме того, парламент призывает ввести более эффективные санкции против россии вместе с ограничительными мерами против любых субъектов, которые способствуют обходу санкций и поставляют российскому военному комплексу технологии военного и двойного назначения.
Напомним
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочного усиления европейской обороны на фоне того, как "путин неоднократно доказывал, что он враждебный сосед", указав, что также существует насущная потребность восполнить пробелы в военных поставках Украины и предоставить Украине надежные гарантии безопасности.