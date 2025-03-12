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ЕС должен способствовать надежным гарантиям безопасности для Украины - резолюция Европарламента

Киев • УНН

 • 19101 просмотра

Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины, призвав ЕС способствовать гарантиям безопасности и ускорить переговоры о вступлении. Также призвали конфисковать активы рф для восстановления Украины.

ЕС должен способствовать надежным гарантиям безопасности для Украины - резолюция Европарламента

Европейский парламент 442 голосами "за" принял совместную резолюцию о продолжении непоколебимой поддержки ЕС Украины после трех лет военной агрессии россии. Об этом говорится на сайте Европарламента, передает УНН.

В резолюции, принятой в среду, парламент отмечает, что ЕС сейчас является главным стратегическим союзником Украины и должен помочь стране отстоять ее право на самооборону. Евродепутаты приветствовали предложение о 30-дневном прекращении огня, достигнутое 11 марта. Они ожидают, что россия согласится на это и последует за ним, прекратив все нападения на украинское гражданское население, инфраструктуру и территорию 

- говорится в резолюции.

В резолюции указывается, что ЕС должен способствовать надежным гарантиям безопасности для Украины, а страна должна получить полномочия отвергать поспешные соглашения, которые ослабляют ее безопасность в среднесрочной и долгосрочной перспективе и рискуют подвергнуть ее и другие европейские страны новой российской агрессии в будущем.

Депутаты выступают против любых попыток шантажировать руководство Украины, чтобы оно сдалось с единственной целью содействия так называемому "мирному соглашению".

Также в документе утверждается, что без присутствия ЕС не могут быть переговоры о европейской безопасности.

Депутаты призывают к ускорению переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Призывая ЕС подготовиться к послевоенной реконструкции Украины с новым финансированием, евродепутаты отмечают, что россия должна заплатить за огромный ущерб, нанесенный Украине. Российские суверенные активы, обездвиженные под санкциями ЕС, должны быть конфискованы и использованы для обороны и восстановления Украины 

- отмечается в документе.

Кроме того, парламент призывает ввести более эффективные санкции против россии вместе с ограничительными мерами против любых субъектов, которые способствуют обходу санкций и поставляют российскому военному комплексу технологии военного и двойного назначения.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочного усиления европейской обороны на фоне того, как "путин неоднократно доказывал, что он враждебный сосед", указав, что также существует насущная потребность восполнить пробелы в военных поставках Украины и предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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