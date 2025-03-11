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"путін неодноразово доводив, що він ворожий сусід": фон дер Ляєн вказала на потребу у сплеску в обороні Європи і гарантіях безпеки для України

Київ • УНН

 • 22791 перегляди

Президентка Єврокомісії закликала до термінового посилення європейської оборони через загрозу з боку росії. Вона наголосила на необхідності заповнити прогалини у військових поставках Україні та надати їй надійні гарантії безпеки.

"путін неодноразово доводив, що він ворожий сусід": фон дер Ляєн вказала на потребу у сплеску в обороні Європи і гарантіях безпеки для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність термінового посилення європейської оборони на тлі того, як "путін неодноразово доводив, що він ворожий сусід", вказавши, що також існує нагальна потреба заповнити прогалини у військових поставках України та надати Україні надійні гарантії безпеки. Про це вона сказала під час виступу у Європарламенті щодо європейської безпеки 11 березня, пише УНН.

Деталі

"Європейський порядок безпеки розхитується, і багато наших ілюзій руйнуються. Після закінчення холодної війни дехто вважав, що росія може бути інтегрована в європейську економічну архітектуру та архітектуру безпеки. Тоді як інші сподівалися, що ми можемо нескінченно покладатися на повний захист Америки. І тому ми послабили нашу пильність. Ми скоротили наші витрати на оборону з стандартних середніх 3,5% до менш ніж половини. Ми думали, що насолоджуємося дивідендом миру. Але насправді ми просто мали дефіцит безпеки", - зазначила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила: "час ілюзій минув". "Європа покликана взяти на себе більшу відповідальність за власний захист. Не в якомусь далекому майбутньому, а вже сьогодні. Не поступовими кроками, а з мужністю, якої вимагає ситуація. Нам потрібен сплеск у європейській обороні. І нам це потрібно зараз", - сказала вона.

"Нам це потрібно насамперед через ситуацію в Україні. Існує нагальна потреба заповнити прогалини у військових поставках України та надати Україні надійні гарантії безпеки. Але цей момент розрахунку стосується не лише України. Ідеться про безпеку всієї Європи та всього нашого континенту. путін неодноразово доводив, що він ворожий сусід. Йому не можна довіряти, його можна лише стримувати", - сказала фон дер Ляєн.

"Отже, це момент для миру через силу. Це момент для спільної оборони. А на Європейській раді я побачила рівень консенсусу щодо європейської оборони, який не просто є безпрецедентним, але й був абсолютно немислимим лише кілька тижнів тому. З’явилося нове розуміння того, що ми повинні думати по-іншому і діяти відповідно. Ми почали мобілізацію величезних ресурсів Європи. У найближчі тижні та місяці знадобиться більше сміливості. І нас чекають інші важкі вибори", - наголосила вона.

ЄС представив план ReArm Europe на €800 млрд для посилення оборони: спрямований у тому числі на Україну04.03.25, 10:59 • 112130 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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