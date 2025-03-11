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"путин неоднократно доказывал, что он враждебный сосед": фон дер Ляйен указала на необходимость всплеска в обороне Европы и гарантий безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 22701 просмотра

Президентка Европейской комиссии призвала к срочному усилению европейской обороны из-за угрозы со стороны России. Она подчеркнула необходимость заполнить пробелы в военных поставках Украине и предоставить ей надежные гарантии безопасности.

"путин неоднократно доказывал, что он враждебный сосед": фон дер Ляйен указала на необходимость всплеска в обороне Европы и гарантий безопасности для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочного усиления европейской обороны на фоне того, как "путин неоднократно доказывал, что он враждебный сосед", указав, что также существует настоятельная необходимость заполнить пробелы в военных поставках Украины и предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте по вопросам европейской безопасности 11 марта, пишет УНН.

Детали

"Европейский порядок безопасности расшатывается, и многие наши иллюзии рушатся. После окончания холодной войны некоторые считали, что россию можно интегрировать в европейскую экономическую архитектуру и архитектуру безопасности. Тогда как другие надеялись, что мы можем бесконечно полагаться на полную защиту Америки. И поэтому мы ослабили нашу бдительность. Мы сократили наши расходы на оборону с стандартных средних 3,5% до менее чем половины. Мы думали, что наслаждаемся дивидендом мира. Но на самом деле у нас просто был дефицит безопасности", - отметила фон дер Ляйен.

Президент Европейской комиссии подчеркнула: "время иллюзий прошло". "Европа призвана взять на себя большую ответственность за собственную защиту. Не в каком-то далеком будущем, а уже сегодня. Не постепенными шагами, а с мужеством, которое требует ситуация. Нам нужен всплеск в европейской обороне. И нам это нужно сейчас", - сказала она.

"Нам это нужно прежде всего из-за ситуации в Украине. Существует настоятельная необходимость заполнить пробелы в военных поставках Украины и предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Но этот момент расчета касается не только Украины. Речь идет о безопасности всей Европы и всего нашего континента. путин неоднократно доказывал, что он враждебный сосед. Ему нельзя доверять, его можно только сдерживать", - сказала фон дер Ляйен.

"Таким образом, это момент для мира через силу. Это момент для совместной обороны. А на Европейском совете я увидела уровень консенсуса по вопросам европейской обороны, который не просто является беспрецедентным, но и был абсолютно немыслимым всего несколько недель назад. Появилось новое понимание того, что мы должны думать иначе и действовать соответственно. Мы начали мобилизацию огромных ресурсов Европы. В ближайшие недели и месяцы потребуется больше смелости. И нас ждут другие тяжелые выборы", - подчеркнула она.

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину04.03.2025, 10:59 • 112118 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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