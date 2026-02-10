Єлизавета Сидьорко встановила національний рекорд на Олімпіаді-2026, але цього не вистачило, щоб пробитися у наступну стадію змагань
Київ • УНН
Єлизавета Сидьорко встановила національний рекорд на дистанції 500 метрів на Олімпіаді-2026, подолавши її за 43,337 секунди. Попри високий результат, вона не змогла пройти до 1/4 фіналу, фінішувавши четвертою у своєму заїзді.
Українська шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко не змогла пробитися до 1/4 фіналу на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх-2026, що проходять у Мілані. Про це повідомляє УНН.
Отож, за підсумками кваліфікації до чвертьфіналу проходили дві найкращі спортсменки з кожного заїзду, а також чотири найшвидші учасниці, які попередньо закінчили виступи на третіх позиціях. Сидьорко у своєму заїзді фінішувала четвертою, що позбавило її шансів на продовження боротьби.
Водночас українка продемонструвала високий результат і встановила національний рекорд, подолавши дистанцію за 43,337 секунди. Попередній рекорд країни на цій дистанції був 43,5 секунди.
Зазначимо, що Сидьорко стала четвертою за швидкістю серед спортсменок, які не кваліфікувалися, однак через четверте місце у заїзді не змогла скористатися додатковою квотою. При цьому одна з кваліфікованих з третіх місць — представниця Південної Кореї Лі Со-йон — показала гірший час, ніж українська спортсменка.
Олімпійські ігри-2026
Мілан (Італія)
Шорт-трек, 500 м Кваліфікація, жінки:
1. Ханне Десмет (Бельгія) - 43,182.
2. Чхве Мін Джон (Південна Корея) - 43,204.
3. Джулі Летай (США) - 43,275.
4. Єлизавета Сидьорко (Україна) - 43,337.
