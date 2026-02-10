$43.030.02
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 18817 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 29027 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 26675 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 25033 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 21469 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 19127 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19971 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 30300 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48745 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Єлизавета Сидьорко встановила національний рекорд на Олімпіаді-2026, але цього не вистачило, щоб пробитися у наступну стадію змагань

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Єлизавета Сидьорко встановила національний рекорд на дистанції 500 метрів на Олімпіаді-2026, подолавши її за 43,337 секунди. Попри високий результат, вона не змогла пройти до 1/4 фіналу, фінішувавши четвертою у своєму заїзді.

Єлизавета Сидьорко встановила національний рекорд на Олімпіаді-2026, але цього не вистачило, щоб пробитися у наступну стадію змагань

Українська шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко не змогла пробитися до 1/4 фіналу на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх-2026, що проходять у Мілані. Про це повідомляє УНН.

Отож, за підсумками кваліфікації до чвертьфіналу проходили дві найкращі спортсменки з кожного заїзду, а також чотири найшвидші учасниці, які попередньо закінчили виступи на третіх позиціях. Сидьорко у своєму заїзді фінішувала четвертою, що позбавило її шансів на продовження боротьби.

Водночас українка продемонструвала високий результат і встановила національний рекорд, подолавши дистанцію за 43,337 секунди. Попередній рекорд країни на цій дистанції  був 43,5 секунди.

Зазначимо, що Сидьорко стала четвертою за швидкістю серед спортсменок, які не кваліфікувалися, однак через четверте місце у заїзді не змогла скористатися додатковою квотою. При цьому одна з кваліфікованих з третіх місць — представниця Південної Кореї Лі Со-йон — показала гірший час, ніж українська спортсменка.

Олімпійські ігри-2026

Мілан (Італія)

Шорт-трек, 500 м Кваліфікація, жінки:

1.     Ханне Десмет (Бельгія) - 43,182.

2.     Чхве Мін Джон (Південна Корея) - 43,204.

3.     Джулі Летай (США) - 43,275.

4.     Єлизавета Сидьорко (Україна) - 43,337.

Станіслав Кармазін

Станіслав Кармазін

СпортОлімпіада
Мілан
Південна Корея
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Україна