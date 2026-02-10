Елизавета Сидьорко установила национальный рекорд на Олимпиаде-2026, но этого не хватило, чтобы пробиться в следующую стадию соревнований

Украинская шорт-трекистка Елизавета Сидьорко не смогла пробиться в 1/4 финала на дистанции 500 метров на Олимпийских играх-2026, проходящих в Милане. Об этом сообщает УНН.

Итак, по итогам квалификации в четвертьфинал проходили две лучшие спортсменки из каждого заезда, а также четыре самые быстрые участницы, которые предварительно закончили выступления на третьих позициях. Сидьорко в своем заезде финишировала четвертой, что лишило ее шансов на продолжение борьбы.

В то же время украинка продемонстрировала высокий результат и установила национальный рекорд, преодолев дистанцию за 43,337 секунды. Предыдущий рекорд страны на этой дистанции был 43,5 секунды.

Отметим, что Сидьорко стала четвертой по скорости среди неквалифицировавшихся спортсменок, однако из-за четвертого места в заезде не смогла воспользоваться дополнительной квотой. При этом одна из квалифицировавшихся с третьих мест — представительница Южной Кореи Ли Со-ён — показала худшее время, чем украинская спортсменка.

Олимпийские игры-2026

Милан (Италия)

Шорт-трек, 500 м Квалификация, женщины:

1. Ханне Десмет (Бельгия) - 43,182.

2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) - 43,204.

3. Джули Летай (США) - 43,275.

4. Елизавета Сидьорко (Украина) - 43,337.

