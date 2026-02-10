Елизавета Сидьорко установила национальный рекорд на Олимпиаде-2026, но этого не хватило, чтобы пробиться в следующую стадию соревнований

$43.030.02
51.120.36
ukenru
09:19 • 6732 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 18773 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 28992 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 26641 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 25011 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 21451 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19115 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 19968 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30297 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48740 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.7м/с
57%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Компания Beast Industries популярного ютубера MrBeast приобрела финтех-стартап Step10 февраля, 01:19 • 5654 просмотра
Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы10 февраля, 02:57 • 3954 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением10 февраля, 04:59 • 16850 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto06:01 • 10891 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo08:49 • 10370 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 28456 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 36570 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 74637 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 96143 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 111252 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Днепропетровская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 14020 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 15819 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 16117 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 42399 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 44595 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Фильм

Елизавета Сидьорко установила национальный рекорд на Олимпиаде-2026, но этого не хватило, чтобы пробиться в следующую стадию соревнований

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Елизавета Сидьорко установила национальный рекорд на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2026, преодолев ее за 43,337 секунды. Несмотря на высокий результат, она не смогла пройти в 1/4 финала, финишировав четвертой в своем заезде.

Елизавета Сидьорко установила национальный рекорд на Олимпиаде-2026, но этого не хватило, чтобы пробиться в следующую стадию соревнований

Украинская шорт-трекистка Елизавета Сидьорко не смогла пробиться в 1/4 финала на дистанции 500 метров на Олимпийских играх-2026, проходящих в Милане. Об этом сообщает УНН.

Итак, по итогам квалификации в четвертьфинал проходили две лучшие спортсменки из каждого заезда, а также четыре самые быстрые участницы, которые предварительно закончили выступления на третьих позициях. Сидьорко в своем заезде финишировала четвертой, что лишило ее шансов на продолжение борьбы.

В то же время украинка продемонстрировала высокий результат и установила национальный рекорд, преодолев дистанцию за 43,337 секунды. Предыдущий рекорд страны на этой дистанции был 43,5 секунды.

Отметим, что Сидьорко стала четвертой по скорости среди неквалифицировавшихся спортсменок, однако из-за четвертого места в заезде не смогла воспользоваться дополнительной квотой. При этом одна из квалифицировавшихся с третьих мест — представительница Южной Кореи Ли Со-ён — показала худшее время, чем украинская спортсменка.

Олимпийские игры-2026

Милан (Италия)

Шорт-трек, 500 м Квалификация, женщины:

1.     Ханне Десмет (Бельгия) - 43,182.

2.     Чхве Мин Джон (Южная Корея) - 43,204.

3.     Джули Летай (США) - 43,275.

4.     Елизавета Сидьорко (Украина) - 43,337.

Олимпиада-2026: украинские саночницы Туницкая и Смага финишировали рядом в стартовом заезде09.02.26, 19:51 • 3246 просмотров

Станислав Кармазин

СпортОлимпиада
Милан
Южная Корея
Бельгия
Соединённые Штаты
Украина