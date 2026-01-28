єКнига: скільки молодь витратила на книги та які автори у читацьких трендах

$42.960.17
51.230.17
ukenru
15:19 • 1696 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 3006 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 3276 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 13817 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 17090 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 23434 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 27921 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 26941 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 25114 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 27966 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
100%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28 січня, 06:22 • 25953 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 50661 перегляди
Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами10:45 • 13366 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 18989 перегляди
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері12:30 • 4766 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 19135 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 50865 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 82392 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 62279 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 80405 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Блогери
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 33205 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 31972 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 38889 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 41692 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 47210 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Starlink

єКнига: скільки молодь витратила на книги та які автори у читацьких трендах

Київ • УНН

 • 162 перегляди

У 2025 році молодь витратила 139,8 млн грн на книги через єКнигу, придбавши понад 434 тисячі примірників. Серед популярних жанрів — психологія, драми та детективи, а також українські автори.

єКнига: скільки молодь витратила на книги та які автори у читацьких трендах

У 2025 році молодь витратила 139,8 млн грн на книги через єКнигу. Це 434+ тисячі примірників, у середньому 1 200 книг щодня, передає УНН із посиланням на сервіс держпослуг "Дія".

Деталі

За даними "Дії", молодь найчастіше читала "про себе, емоції та внутрішню опору".

Топ читацьких трендів 2025 року: психологія та саморозвиток, емоційні драми, Dark Romance, детективи та трилери і вічна класика та фентезі.   Фаворити серед авторів — Коллін Гувер, Тесс Ґеррітсен, Пенелопа Дуглас.

Які книжки найпопулярніші у молоді за програмою "єКнига": топ авторів29.10.25, 12:58 • 7756 переглядiв

Серед українських авторів:

  • Володимир Станчишин;
    • Ілларіон Павлюк;
      • Андрій Сем’янків.

        Додамо

        Проєкт єКнига реалізовано Міністерством культури  України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Українським інститутом книги за сприяння "Проєкту підтримки Дія", що Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Уряду Швеції.

        "єКнига": 18-річні українці витратили понад 91 мільйон гривень за перше півріччя 2025 року16.07.25, 15:34 • 7109 переглядiв

        Антоніна Туманова

        СуспільствоКультура
        Тренд
        Швеція