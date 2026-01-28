єКнига: скільки молодь витратила на книги та які автори у читацьких трендах

У 2025 році молодь витратила 139,8 млн грн на книги через єКнигу. Це 434+ тисячі примірників, у середньому 1 200 книг щодня, передає УНН із посиланням на сервіс держпослуг "Дія".

Деталі

За даними "Дії", молодь найчастіше читала "про себе, емоції та внутрішню опору".

Топ читацьких трендів 2025 року: психологія та саморозвиток, емоційні драми, Dark Romance, детективи та трилери і вічна класика та фентезі. Фаворити серед авторів — Коллін Гувер, Тесс Ґеррітсен, Пенелопа Дуглас.

Які книжки найпопулярніші у молоді за програмою "єКнига": топ авторів

Серед українських авторів:

Володимир Станчишин;

Ілларіон Павлюк;

Андрій Сем’янків.

Додамо

Проєкт єКнига реалізовано Міністерством культури України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та Українським інститутом книги за сприяння "Проєкту підтримки Дія", що Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Уряду Швеції.

