Які книжки найпопулярніші у молоді за програмою "єКнига": топ авторів

$42.080.01
48.980.00
ukenru
09:51 • 3376 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 36236 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 36278 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 38741 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 104251 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 57282 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 52796 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78293 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38687 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28861 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"Літає на словах": в РНБО дали оцінку заявам кремля про успішні випробування "буревісника"29 жовтня, 02:23 • 33437 перегляди
КНДР випробувала нову стратегічну крилату ракету напередодні візиту Трампа до Південної Кореї29 жовтня, 04:30 • 31440 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 39505 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 22224 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 13962 перегляди
Публікації
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 938 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
07:00 • 36200 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту06:30 • 40230 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні28 жовтня, 16:50 • 104225 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 66166 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Даніель Ек
Пітер Тіль
Себастьян Лекорню
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo08:05 • 14477 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto06:46 • 22733 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 26664 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 29118 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto28 жовтня, 13:18 • 36668 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
The Hill
Truth Social

Які книжки найпопулярніші у молоді за програмою "єКнига": топ авторів

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Український інститут книги оприлюднив оновлений список найпопулярнішої літератури, яку купують за програмою «єКнига». Лідерами стали Коллін Грувер, Тесс Ґеррітсен та Пенелопа Дуглас, а серед українських авторів — Володимир Станчишин.

Які книжки найпопулярніші у молоді за програмою "єКнига": топ авторів

Український інститут книги оприлюднив оновлений список найпопулярнішої літератури, які найчастіше купують молоді люди за програмою "єКнига", пише УНН.

ТОП-5 найпопулярніших авторів очолюють Коллін Грувер, Тесс Ґеррітсен, Пенелопа Дуглас, Бріанна Вест та Агата Крісті. Володимир Станчишин – найпопулярніший український автор за кількістю проданих книг, на другому місці – Ілларіон Павлюк, на третьому – Андрій Сем’янків

- повідомили в УІК.

Сумарна кількість проданих книг п’ятірки лідерів - 44 763 шт., що становить 12,46% від усіх проданих книг. Чотири книги Станчишина продали у кількості 3719 шт., 3 книги Павлюка - 2100 шт.), 3 книги Сем’янківа - 1440 шт.

Загалом державну допомогу по "єКнизі" отримало 200 281 вісімнадцятирічних. Протягом трьох кварталів 2025 року в межах програми "єКнига" придбано 359 222 книг.

"У середньому купували 1330 книг щодня", - зазначили в УІК.

Реалізація програми державної підтримки "єКнига" триває з грудня 2024 року.

Як скористатися програмою "єКнига"

Щоб скористатися програмою, потрібно:

  1. У застосунку «Дія» обрати послугу «єКнига».
    1. Перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку.
      1. Подати заявку. Якщо заявку схвалять, гроші зарахують на картку «Дія».

        Доповнення

        "єКнига" – державна програма, яка надає грошову допомогу на книжки українською мовою для вісімнадцятирічних. Кожен, кому виповнилося 18 років, протягом року має право отримати 908,4 грн від держави на придбання книжок. Кошти потрібно використати протягом трьох місяців з моменту зарахування. Можна придбати паперові, електронні та аудіокнижки у книгарнях, які включені до Переліку розповсюджувачів програми.

        Юлія Шрамко

        СуспільствоКультура
        Державний бюджет
        Банківська картка
        Кабінет Міністрів України