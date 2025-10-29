Які книжки найпопулярніші у молоді за програмою "єКнига": топ авторів
Київ • УНН
Український інститут книги оприлюднив оновлений список найпопулярнішої літератури, яку купують за програмою «єКнига». Лідерами стали Коллін Грувер, Тесс Ґеррітсен та Пенелопа Дуглас, а серед українських авторів — Володимир Станчишин.
ТОП-5 найпопулярніших авторів очолюють Коллін Грувер, Тесс Ґеррітсен, Пенелопа Дуглас, Бріанна Вест та Агата Крісті. Володимир Станчишин – найпопулярніший український автор за кількістю проданих книг, на другому місці – Ілларіон Павлюк, на третьому – Андрій Сем’янків
Сумарна кількість проданих книг п’ятірки лідерів - 44 763 шт., що становить 12,46% від усіх проданих книг. Чотири книги Станчишина продали у кількості 3719 шт., 3 книги Павлюка - 2100 шт.), 3 книги Сем’янківа - 1440 шт.
Загалом державну допомогу по "єКнизі" отримало 200 281 вісімнадцятирічних. Протягом трьох кварталів 2025 року в межах програми "єКнига" придбано 359 222 книг.
"У середньому купували 1330 книг щодня", - зазначили в УІК.
Реалізація програми державної підтримки "єКнига" триває з грудня 2024 року.
Як скористатися програмою "єКнига"
Щоб скористатися програмою, потрібно:
- У застосунку «Дія» обрати послугу «єКнига».
- Перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку.
- Подати заявку. Якщо заявку схвалять, гроші зарахують на картку «Дія».
Доповнення
"єКнига" – державна програма, яка надає грошову допомогу на книжки українською мовою для вісімнадцятирічних. Кожен, кому виповнилося 18 років, протягом року має право отримати 908,4 грн від держави на придбання книжок. Кошти потрібно використати протягом трьох місяців з моменту зарахування. Можна придбати паперові, електронні та аудіокнижки у книгарнях, які включені до Переліку розповсюджувачів програми.