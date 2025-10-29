Какие книги самые популярные среди молодежи по программе "еКнига": топ авторов

Украинский институт книги обнародовал обновленный список самой популярной литературы, которую чаще всего покупают молодые люди по программе "еКнига", пишет УНН.

ТОП-5 самых популярных авторов возглавляют Коллин Гувер, Тесс Герритсен, Пенелопа Дуглас, Брианна Вест и Агата Кристи. Владимир Станчишин – самый популярный украинский автор по количеству проданных книг, на втором месте – Илларион Павлюк, на третьем – Андрей Семьянкив - сообщили в УИК.

Суммарное количество проданных книг пятерки лидеров - 44 763 шт., что составляет 12,46% от всех проданных книг. Четыре книги Станчишина продали в количестве 3719 шт., 3 книги Павлюка - 2100 шт., 3 книги Семьянкива - 1440 шт.

В общей сложности государственную помощь по "еКниге" получили 200 281 восемнадцатилетних. В течение трех кварталов 2025 года в рамках программы "еКнига" приобретено 359 222 книг.

"В среднем покупали 1330 книг ежедневно", - отметили в УИК.

Реализация программы государственной поддержки "еКнига" продолжается с декабря 2024 года.

Как воспользоваться программой "еКнига"

Чтобы воспользоваться программой, нужно:

В приложении «Дія» выбрать услугу «еКнига». Перейти по ссылке, открыть специальную виртуальную банковскую карту. Подать заявку. Если заявку одобрят, деньги зачислят на карту «Дія».

Дополнение

"еКнига" – государственная программа, которая предоставляет денежную помощь на книги на украинском языке для восемнадцатилетних. Каждый, кому исполнилось 18 лет, в течение года имеет право получить 908,4 грн от государства на приобретение книг. Средства нужно использовать в течение трех месяцев с момента зачисления. Можно приобрести бумажные, электронные и аудиокниги в книжных магазинах, которые включены в Перечень распространителей программы.