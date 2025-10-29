$42.080.01
09:51 • 2132 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
07:00 • 33678 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 34932 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 37431 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 102205 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 56892 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 52490 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 78271 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38672 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28850 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Какие книги самые популярные среди молодежи по программе "еКнига": топ авторов

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Украинский институт книги обнародовал обновленный список самой популярной литературы, которую покупают по программе «еКнига». Лидерами стали Коллин Гувер, Тесс Герритсен и Пенелопа Дуглас, а среди украинских авторов — Владимир Станчишин.

Какие книги самые популярные среди молодежи по программе "еКнига": топ авторов

Украинский институт книги обнародовал обновленный список самой популярной литературы, которую чаще всего покупают молодые люди по программе "еКнига", пишет УНН.

ТОП-5 самых популярных авторов возглавляют Коллин Гувер, Тесс Герритсен, Пенелопа Дуглас, Брианна Вест и Агата Кристи. Владимир Станчишин – самый популярный украинский автор по количеству проданных книг, на втором месте – Илларион Павлюк, на третьем – Андрей Семьянкив

- сообщили в УИК.

Суммарное количество проданных книг пятерки лидеров - 44 763 шт., что составляет 12,46% от всех проданных книг. Четыре книги Станчишина продали в количестве 3719 шт., 3 книги Павлюка - 2100 шт., 3 книги Семьянкива - 1440 шт.

В общей сложности государственную помощь по "еКниге" получили 200 281 восемнадцатилетних. В течение трех кварталов 2025 года в рамках программы "еКнига" приобретено 359 222 книг.

"В среднем покупали 1330 книг ежедневно", - отметили в УИК.

Реализация программы государственной поддержки "еКнига" продолжается с декабря 2024 года.

Как воспользоваться программой "еКнига"

Чтобы воспользоваться программой, нужно:

  1. В приложении «Дія» выбрать услугу «еКнига».
    1. Перейти по ссылке, открыть специальную виртуальную банковскую карту.
      1. Подать заявку. Если заявку одобрят, деньги зачислят на карту «Дія».

        Дополнение

        "еКнига" – государственная программа, которая предоставляет денежную помощь на книги на украинском языке для восемнадцатилетних. Каждый, кому исполнилось 18 лет, в течение года имеет право получить 908,4 грн от государства на приобретение книг. Средства нужно использовать в течение трех месяцев с момента зачисления. Можно приобрести бумажные, электронные и аудиокниги в книжных магазинах, которые включены в Перечень распространителей программы.

        Юлия Шрамко

