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"єКнига": 18-річні українці витратили понад 91 мільйон гривень за перше півріччя 2025 року

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Станом на 1 липня 2025 року українська молодь віком 18 років придбала книг на суму понад 91,5 мільйона гривень за державною програмою "єКнига". Більшість коштів витрачено в інтернет-книгарнях, а серед отримувачів допомоги переважають жінки.

"єКнига": 18-річні українці витратили понад 91 мільйон гривень за перше півріччя 2025 року

Станом на 1 липня 2025 року українські юнаки та дівчата, яким виповнилося 18 років, придбали книжок на суму понад 91,5 мільйона гривень у межах державної програми єКнига. Загалом молодь витратила 91 533 898,18 грн на паперові, електронні та аудіокниги українською мовою. Про це повідомляє Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що серед отримувачів допомоги переважають жінки - 64,9%, тоді як чоловіки становлять 35,1%.тоді як чоловіки становлять 35,1%. Більшість книжок купували в інтернет-книгарнях — 62,18% (понад 56,9 млн грн), у той час як стаціонарні книгарні по всій Україні отримали 37,82% коштів (понад 34,6 млн грн).

Після бурхливого старту програми в січні та лютому, коли надходила велика кількість заявок, починаючи з березня 2025 року програма вийшла на стабільний темп – близько трьох тисяч нових заяв щотижня

- йдеться у повідомленні.

Водночас близько 20% учасників отримали кошти за програмою на картку, але не скористалися ними вчасно, зокрема через необізнаність про часові обмеження. Невикористані гроші повторно спрямовуються на реалізацію програми та передаються наступним отримувачам. 

Які книжки найчастіше купує молодь за програмою "єКнига" - назвали топ-1018.02.25, 15:19 • 27939 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКультура
Україна
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