«еКнига»: 18-летние украинцы потратили более 91 миллиона гривен за первое полугодие 2025 года

По состоянию на 1 июля 2025 года украинские юноши и девушки, которым исполнилось 18 лет, приобрели книг на сумму более 91,5 миллиона гривен в рамках государственной программы еКнига. В общей сложности молодежь потратила 91 533 898,18 грн на бумажные, электронные и аудиокниги на украинском языке. Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что среди получателей помощи преобладают женщины - 64,9%, тогда как мужчины составляют 35,1%. Большинство книг покупали в интернет-магазинах — 62,18% (более 56,9 млн грн), в то время как стационарные книжные магазины по всей Украине получили 37,82% средств (более 34,6 млн грн).

После бурного старта программы в январе и феврале, когда поступало большое количество заявок, начиная с марта 2025 года программа вышла на стабильный темп – около трех тысяч новых заявлений еженедельно - говорится в сообщении.

В то же время около 20% участников получили средства по программе на карту, но не воспользовались ими вовремя, в частности из-за неосведомленности о временных ограничениях. Неиспользованные деньги повторно направляются на реализацию программы и передаются следующим получателям.

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