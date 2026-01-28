еКнига: сколько молодежь потратила на книги и какие авторы в читательских трендах

В 2025 году молодежь потратила 139,8 млн грн на книги через еКнигу. Это 434+ тысячи экземпляров, в среднем 1 200 книг ежедневно, передает УНН со ссылкой на сервис госуслуг "Дія".

Детали

По данным "Дії", молодежь чаще всего читала "о себе, эмоциях и внутренней опоре".

Топ читательских трендов 2025 года: психология и саморазвитие, эмоциональные драмы, Dark Romance, детективы и триллеры, а также вечная классика и фэнтези. Фавориты среди авторов — Коллин Гувер, Тесс Герритсен, Пенелопа Дуглас.

Какие книги самые популярные среди молодежи по программе "еКнига": топ авторов

Среди украинских авторов:

Владимир Станчишин;

Илларион Павлюк;

Андрей Семьянкив.

Добавим

Проект еКнига реализован Министерством культуры Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским институтом книги при содействии "Проекта поддержки Дія", который Программа развития ООН в Украине реализует при финансировании Правительства Швеции.

