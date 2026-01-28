еКнига: сколько молодежь потратила на книги и какие авторы в читательских трендах

$42.960.17
51.230.17
ukenru
15:19 • 1592 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 2828 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 3150 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 13668 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 16996 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 23361 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 27855 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 26899 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25094 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 27951 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
100%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28 января, 06:22 • 25953 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 50661 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями10:45 • 13366 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 18989 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери12:30 • 4766 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 19011 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 50697 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 82296 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 62188 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 80307 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Блогеры
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 33161 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 31927 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 38845 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 41648 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 47172 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

еКнига: сколько молодежь потратила на книги и какие авторы в читательских трендах

Киев • УНН

 • 106 просмотра

В 2025 году молодежь потратила 139,8 млн грн на книги через еКнигу, приобретя более 434 тысяч экземпляров. Среди популярных жанров — психология, драмы и детективы, а также украинские авторы.

еКнига: сколько молодежь потратила на книги и какие авторы в читательских трендах

В 2025 году молодежь потратила 139,8 млн грн на книги через еКнигу. Это 434+ тысячи экземпляров, в среднем 1 200 книг ежедневно, передает УНН со ссылкой на сервис госуслуг "Дія".

Детали

По данным "Дії", молодежь чаще всего читала "о себе, эмоциях и внутренней опоре".

Топ читательских трендов 2025 года: психология и саморазвитие, эмоциональные драмы, Dark Romance, детективы и триллеры, а также вечная классика и фэнтези.  Фавориты среди авторов — Коллин Гувер, Тесс Герритсен, Пенелопа Дуглас.

Какие книги самые популярные среди молодежи по программе "еКнига": топ авторов29.10.25, 12:58 • 7756 просмотров

Среди украинских авторов:

  • Владимир Станчишин;
    • Илларион Павлюк;
      • Андрей Семьянкив.

        Добавим

        Проект еКнига реализован Министерством культуры Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским институтом книги при содействии "Проекта поддержки Дія", который Программа развития ООН в Украине реализует при финансировании Правительства Швеции.

        «еКнига»: 18-летние украинцы потратили более 91 миллиона гривен за первое полугодие 2025 года16.07.25, 15:34 • 7109 просмотров

        Антонина Туманова

        ОбществоКультура
        Тренд
        Швеция