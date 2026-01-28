еКнига: сколько молодежь потратила на книги и какие авторы в читательских трендах
В 2025 году молодежь потратила 139,8 млн грн на книги через еКнигу, приобретя более 434 тысяч экземпляров. Среди популярных жанров — психология, драмы и детективы, а также украинские авторы.
В 2025 году молодежь потратила 139,8 млн грн на книги через еКнигу. Это 434+ тысячи экземпляров, в среднем 1 200 книг ежедневно, передает УНН со ссылкой на сервис госуслуг "Дія".
По данным "Дії", молодежь чаще всего читала "о себе, эмоциях и внутренней опоре".
Топ читательских трендов 2025 года: психология и саморазвитие, эмоциональные драмы, Dark Romance, детективы и триллеры, а также вечная классика и фэнтези. Фавориты среди авторов — Коллин Гувер, Тесс Герритсен, Пенелопа Дуглас.
Среди украинских авторов:
- Владимир Станчишин;
- Илларион Павлюк;
- Андрей Семьянкив.
Проект еКнига реализован Министерством культуры Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Украинским институтом книги при содействии "Проекта поддержки Дія", который Программа развития ООН в Украине реализует при финансировании Правительства Швеции.
