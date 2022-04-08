Японія оголосила про нові санкції проти росії і висилає вісьмох росіян з країни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Японія запровадить додаткові санкції проти росії через імовірні воєнні злочини в Україні. Країна вводить заборону на імпорт російського вугілля та горілки, заморожує активи російських державних банків Сбербанку та Альфа-банку, припиняє нові інвестиції. Окрім того, з Японії висилають вісьмох росіян, серед яких дипломати, повідомляє УНН з посиланням на Kyodo News.
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“росія неодноразово порушувала міжнародне гуманітарне право, вбиваючи мирних жителів і атакуючи атомні електростанції. Ми будемо впроваджувати потужні санкції, щоб зупинити подальшу ескалацію, якнайшвидше реалізувати припинення вогню і припинити вторгнення”, - заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Деталі
Санкційний список складається із п'яти пунктів і є частиною останніх зусиль Японії, спрямованих на посилення економічного та дипломатичного тиску на росію через її напад на Україну.
Уряд країни заморозить активи близько 550 осіб, серед яких президент рф володимир путін та його підлеглі, яких G7 раніше назвала “архітекторами війни” в Україні. Також обмежить доступ до активів російських державних кредиторів Сбербанку та Альфа-банку.
Окрім того, Японія зменшить залежність від російської енергетики в цілому, включаючи нафту, і зосередиться на використанні ядерної енергетики та відновлюваних джерел енергії. Таким чином уряд країни планує уникнути дефіциту електроенергії влітку та взимку.
Слідом за іншими країнами, Японія також оголосила про видворення вісьмох росіян, проте причину такого рішення не оголосила. Віцеміністр закордонних справ Такео Морі викликав посла росії в Японії Михайла Галузіна і повідомив йому про рішення Токіо, посилаючись на останні повідомлення про вбивство мирних жителів в Україні. Сам посол до списку персон нон грата не потрапив.
Доповнення
ЄС офіційно ухвалив п'ятий пакет санкцій проти рф, обіцяє подумати над обмеженнями щодо імпорту нафти.