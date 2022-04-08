Япония объявила о новых санкциях против россии и высылает восьмерых россиян из страны

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"россия неоднократно нарушала международное гуманитарное право, убивая мирных жителей и атакуя атомные электростанции. Мы будем вводить мощные санкции, чтобы остановить дальнейшую эскалацию, как можно быстрее реализовать прекращение огня и прекратить вторжение”, - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Детали

Санкционный список состоит из пяти пунктов и является частью последних усилий Японии, направленных на усиление экономического и дипломатического давления на россию из-за ее нападения на Украину.

Правительство страны заморозит активы около 550 человек, среди которых президент россии владимир путин и его подчиненные, которых G7 ранее назвала "архитекторами войны" в Украине. Также ограничит доступ к активам российских государственных кредиторов Сбербанка и Альфа-Банка.

Кроме того, Япония снизит зависимость от российской энергетики в целом, включая нефть, и сосредоточится на использовании ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии. Таким образом, правительство страны планирует избежать дефицита электроэнергии летом и зимой.

Вслед за другими странами Япония также объявила о выдворении восьми россиян, однако причину такого решения не объявила. Вице-министр иностранных дел Такео Мори вызвал посла россии в Японии Михаила Галузина и сообщил ему о решении Токио, ссылаясь на последние сообщения об убийстве мирных жителей в Украине. Сам посол в список персон нон грата не попал.

Дополнение

ЕС официально принял пятый пакет санкций против россии, обещает подумать над ограничениями по импорту нефти.