ЄС офіційно ухвалив п'ятий пакет санкцій проти рф, обіцяє подумати над обмеженнями щодо імпорту нафти

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"У світлі агресивної війни Росії, що триває, проти України і повідомлень про звірства, скоєні російськими збройними силами в Україні, Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення ввести п'ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії", - сказано у повідомленні.

Узгоджений пакет включає низку заходів, покликаних посилити тиск на російський уряд і економіку, а також обмежити ресурси Кремля для агресії, вказали у Раді ЄС.

При цьому у Єврокомісії вказали, що "Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх справ працюють над додатковими пропозиціями щодо можливих санкцій, у тому числі щодо імпорту нафти, і розглядають деякі ідеї, представлені державами-членами, наприклад, такими як податки або конкретні канали платежів, такі як депозитний рахунок".

"Ці останні санкції були ухвалені після звірств, вчинених російськими збройними силами у Бучі та інших місцях, які перебувають під російською окупацією. Мета наших санкцій — зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ та дати зрозуміти особам, які приймають рішення у Кремлі, що їхня незаконна агресія дорого обходиться", - зазначив Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.

Деталі

Пакет включає:

- заборона на купівлю, імпорт або передачу вугілля та інших твердих копалин палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії, з серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС зараз становить 8 млрд євро на рік.

- заборона надання доступу до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії. Відступи надаються для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики.

- заборона для будь-яких російських та білоруських автотранспортних підприємств, які не дозволяють їм перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом. Тим не менш, відступи надаються для низки продуктів, таких як фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включаючи пшеницю, а також для автомобільного транспорту в гуманітарних цілях.

- подальші заборони на експорт, націлені на паливо для реактивних двигунів та інші товари, такі як квантові комп'ютери та передові напівпровідники, високотехнологічна електроніка, програмне забезпечення, чутливе обладнання та транспортне обладнання, а також нові заборони на імпорт таких продуктів, як деревина, цемент, добрива, морепродукти та спиртні напої. Узгоджені заборони на експорт та імпорт становлять лише 10 млрд євро та 5,5 млрд євро відповідно.

- низка цільових економічних заходів, спрямованих на посилення існуючих заходів та закриття лазівок, таких як: загальна заборона ЄС на участь російських компаній у державних закупівлях у державах-членах, виключення будь-якої фінансової підтримки російських державних органів, розширена заборона на депозити в криптогаманці, а також на продаж банкнот і цінних паперів, що переказуються в будь-якій офіційній валюті держав-членів ЄС, Росії та Білорусі, або будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії та Білорусі.

Крім того, Рада ЄС вирішила запровадити санкції проти компаній, продукція чи технології яких відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, високопоставлених кремлівських чиновників, прихильників дезінформації та маніпулювання інформацією, що систематично розповсюджують кремлівський наратив про військову агресію Росії в Україні, а також членів сімей осіб, які перебувають під санкціями, щоб переконатися, що санкції ЄС не будуть обійдені.

Крім того, запроваджується повна заборона на операції із чотирма ключовими російськими банками, на частку яких припадає 23% ринку російського банківського сектора. Після відключення від SWIFT ці банки тепер підлягають санкціям у вигляді заморожування активів, таким чином вони будуть повністю відрізані від ринків ЄС.

"Відповідні нормативно-правові акти найближчим часом будуть опубліковані в Офіційному журналі", - вказали у Раді ЄС.