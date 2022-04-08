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ЕС официально принял пятый пакет санкций против рф, обещает подумать над ограничениями по импорту нефти

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Совет Европейского Союза официально сообщил, что ЕС принял пятый пакет санкций против рф, куда вошло угольное эмбарго, что заработает только в августе 2022 года. При этом в Еврокомиссии указали, что обсуждают ограничения по импорту российской нефти, пишет УНН.

ЕС официально принял пятый пакет санкций против рф, обещает подумать над ограничениями по импорту нефти

Цитата

"В свете агрессивной войны России, которая продолжается против Украины и сообщений о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Украине, Совет ЕС сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России", - сказано в сообщении.

Согласованный пакет включает ряд мер, призванных усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля для агрессии, указали в Совете ЕС.

При этом в Еврокомиссии указали, что "Еврокомиссия и Европейская служба внешних дел работают над дополнительными предложениями относительно возможных санкций, в том числе в отношении импорта нефти, и рассматривают некоторые идеи, представленные государствами-членами, например, таким как налоги или конкретные каналы платежей, такие как депозитный счет".

"Эти последние санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах, которые находятся под российской оккупацией. Цель наших санкций — остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, которые принимают решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится", - отметил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Детали

Пакет включает в себя:

- запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год.

- запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики.

- запрет на любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. Тем не менее, отступление предоставляются для ряда продуктов, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

- дальнейшие запреты на экспорт, нацеленные на топливо для реактивных двигателей и другие товары, такие как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичная электроника, программное обеспечение, чувствительное оборудование и транспортное оборудование, а также новые запреты на импорт таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки. Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют только 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.

- ряд целевых экономических мер, направленных на усиление существующих мер и закрытие лазеек, таких как: общий запрет ЕС на участие российских компаний в государственных закупках в государствах-членах, исключение любой финансовой поддержки российских государственных органов, расширенный запрет на депозиты на криптокошельки, а также на продажу банкнот и переводных ценных бумаг, номинированных в любой официальной валюте государств-членов ЕС, России и Беларуси или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России и Беларуси.

Кроме того, Совет ЕС решил ввести санкции против компаний, продукция или технологии которых сыграли роль во вторжении, ключевых олигархов и бизнесменов, высокопоставленных кремлевских чиновников, сторонников дезинформации и манипулирования информацией, систематически распространяющих кремлевский нарратив о военной агрессии России в Украине, а также членов семей уже находящихся под санкциями лиц, чтобы убедиться, что санкции ЕС не будут обойдены.

Кроме того, вводится полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, на долю которых приходится 23% рынка российского банковского сектора. После отключения от SWIFT эти банки теперь подлежат замораживанию активов, таким образом, они будут полностью отрезаны от рынков ЕС.

"Соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время будут опубликованы в Официальном журнале", - указали в Совете ЕС.

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