Якщо вину Гетманцева доведуть, йому може загрожувати кримінальне покарання – юрист
Київ • УНН
Адвокат Андрій Лещенко заявив, що якщо вина Данила Гетманцева у втручанні в діяльність судових органів буде доведена, йому може загрожувати кримінальне покарання.
Якщо в суді буде доведена вина у втручанні в діяльність судових органів, голові податкового комітету Ради Данилу Гетманцеву може загрожувати кримінальна відповідальність. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат Андрій Лещенко.
Раніше Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів , у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу Генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність.
Заява про тиск розглядається ВРП, потім, якщо вона є обґрунтованою, то Вища рада правосуддя її задовольняє і відомості передають до уповноважених органів - в Офіс Генерального прокурора, чи уповноваженим органам досудового слідства. Надалі правоохоронні органи після отримання повідомлення про злочин зобов'язані внести відомості про кримінальне правопорушення в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування
Він додав, що у разі, якщо суд визнає особу винною, то йому загрожує кримінальне покарання за втручання в діяльність судових органів.
"Тут може бути кримінальна відповідальність, передбачена статтею 376 ККУ щодо втручання у діяльність судових органів. Але тут треба з'ясувати, яка була мета кримінального правопорушення - перешкодити виконанню службових обов’язків судді або добитися винесення неправосудного рішення", - зазначив Лещенко.
Адвокат додав, що це кримінальне правопорушення є нетяжким злочином, і за частиною 1 статті 376 КК України карається штрафом або виправними роботами на строк до двох років, а за частиною 2 цієї статті максимальне покарання за нього – позбавлення волі на строк до 3-х років.
Нагадаємо
Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.
Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко зазначив, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.