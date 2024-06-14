Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист

Если в суде будет доказана вина во вмешательстве в деятельность судебных органов, главе налогового комитета Рады Даниилу Гетманцеву может грозить уголовная ответственность. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Андрей Лещенко.

Ранее Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытки нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность.

Заявление о давлении рассматривается ВСП, затем, если оно является обоснованным, то Высший совет правосудия его удовлетворяет и сведения передают в уполномоченные органы - в Офис Генерального прокурора, или уполномоченным органам досудебного следствия. В дальнейшем правоохранительные органы после получения сообщения о преступлении обязаны внести сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование - отметил Лещенко.

Он добавил, что в случае, если суд признает лицо виновным, то ему грозит уголовное наказание за вмешательство в деятельность судебных органов.

"Здесь может быть уголовная ответственность, предусмотренная статьей 376 УКУ относительно вмешательства в деятельность судебных органов. Но здесь надо выяснить, какая была цель уголовного правонарушения - помешать выполнению служебных обязанностей судьи или добиться вынесения неправосудного решения", - отметил Лещенко.

Адвокат добавил, что это уголовное правонарушение является нетяжким преступлением, и по части 1 статьи 376 УК Украины наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, а по части 2 этой статьи максимальное наказание за него - лишение свободы на срок до 3-х лет.

Напомним

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко отметил, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.