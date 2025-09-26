Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський
Київ • УНН
Якщо російський диктатор володимир путін, наприклад, завтра погодиться на перемир'я й припинення вогню, то Президент Володимир Зеленський доручить парламенту знайти спосіб провести вибори в Україні. Про це він Зеленський заявив в інтерв'ю Axios, передає УНН.
Я сказав президенту, всі розуміють, що вибори зараз за законом – це нереально. Насамперед безпекова ситуація неможлива для виборчого періоду. Але якщо буде припинення вогню, ми зможемо використати цей час Я дам сигнал парламенту й хоч це складно за Конституцією, нардепи можуть спробувати знайти спосіб провести вибори. Але нам потрібне припинення вогню
На запитання, чи зобов'язується він, що якщо завтра путін погодиться на припинення вогню на три місяці, шість місяців чи скільки завгодно, він буде наполягати на проведенні виборів в Україні, Зеленський відповів: "Так. Тому що в цей період Україна, росія та США мають знайти спосіб, як насправді завершити цю війну. І я не проти, якщо люди хочуть бачити лідера, який має мати новий мандат".
Зеленський вважає, що під час перемир'я, на його думку, безпека може дати можливість провести вибори.
"Це можливо", - додав він.
Доповнення
Також Зеленський заявляв, що буде готовий залишити посаду після завершення війни.
Президент Зеленський зазначав, що вибори в країні можливі лише у разі перемир’я, за підтримки міжнародних партнерів та наявності гарантій безпеки.