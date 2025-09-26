Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський

Якщо російський диктатор володимир путін, наприклад, завтра погодиться на перемир'я й припинення вогню, то Президент Володимир Зеленський доручить парламенту знайти спосіб провести вибори в Україні. Про це він Зеленський заявив в інтерв'ю Axios, передає УНН.

Я сказав президенту, всі розуміють, що вибори зараз за законом – це нереально. Насамперед безпекова ситуація неможлива для виборчого періоду. Але якщо буде припинення вогню, ми зможемо використати цей час Я дам сигнал парламенту й хоч це складно за Конституцією, нардепи можуть спробувати знайти спосіб провести вибори. Але нам потрібне припинення вогню