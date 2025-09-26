Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский поручит парламенту найти способ провести выборы в Украине, если российский диктатор владимир путин согласится на перемирие и прекращение огня. Это позволит Украине, россии и США найти способ завершить войну.
Если российский диктатор владимир путин, например, завтра согласится на перемирие и прекращение огня, то Президент Владимир Зеленский поручит парламенту найти способ провести выборы в Украине. Об этом он Зеленский заявил в интервью Axios, передает УНН.
Я сказал президенту, все понимают, что выборы сейчас по закону – это нереально. Прежде всего, ситуация с безопасностью невозможна для избирательного периода. Но если будет прекращение огня, мы сможем использовать это время. Я дам сигнал парламенту, и хоть это сложно по Конституции, нардепы могут попробовать найти способ провести выборы. Но нам нужно прекращение огня
На вопрос, обязуется ли он, что если завтра путин согласится на прекращение огня на три месяца, шесть месяцев или сколько угодно, он будет настаивать на проведении выборов в Украине, Зеленский ответил: "Да. Потому что в этот период Украина, россия и США должны найти способ, как на самом деле завершить эту войну. И я не против, если люди хотят видеть лидера, который должен иметь новый мандат".
Зеленский считает, что во время перемирия, по его мнению, безопасность может дать возможность провести выборы.
"Это возможно", - добавил он.
Дополнение
Также Зеленский заявлял, что будет готов покинуть пост после завершения войны.
Президент Зеленский отмечал, что выборы в стране возможны только в случае перемирия, при поддержке международных партнеров и наличии гарантий безопасности.