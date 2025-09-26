Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский

Если российский диктатор владимир путин, например, завтра согласится на перемирие и прекращение огня, то Президент Владимир Зеленский поручит парламенту найти способ провести выборы в Украине. Об этом он Зеленский заявил в интервью Axios, передает УНН.

Я сказал президенту, все понимают, что выборы сейчас по закону – это нереально. Прежде всего, ситуация с безопасностью невозможна для избирательного периода. Но если будет прекращение огня, мы сможем использовать это время. Я дам сигнал парламенту, и хоть это сложно по Конституции, нардепы могут попробовать найти способ провести выборы. Но нам нужно прекращение огня - заявил Зеленский.

На вопрос, обязуется ли он, что если завтра путин согласится на прекращение огня на три месяца, шесть месяцев или сколько угодно, он будет настаивать на проведении выборов в Украине, Зеленский ответил: "Да. Потому что в этот период Украина, россия и США должны найти способ, как на самом деле завершить эту войну. И я не против, если люди хотят видеть лидера, который должен иметь новый мандат".

Зеленский считает, что во время перемирия, по его мнению, безопасность может дать возможность провести выборы.

"Это возможно", - добавил он.

Дополнение

Также Зеленский заявлял, что будет готов покинуть пост после завершения войны.

Президент Зеленский отмечал, что выборы в стране возможны только в случае перемирия, при поддержке международных партнеров и наличии гарантий безопасности.