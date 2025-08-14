Якби я не був президентом, путін захопив би усю Україну - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби він не був президентом, то російський диктатор володимир путін швидше захопив всю Україну, проте Трамп наголосив, що "путін не буде з ним бавитися", передає УНН.

Ну, він приїхав до нашої країни. Я думаю, що якби я не був президентом, він би захопив усю Україну, це війна, яка ніколи не мала б відбутися. Якби я не був президентом, на мою думку, він би набагато швидше захопив всю Україну, але я є президентом, і він не буде зі мною бавитися - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається, що зустріч із російським диктатором володимиром путіним буде доброю, але важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні путін, Президент України Володимир Зеленський Зеленський і Трамп.