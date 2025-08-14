Если бы я не был президентом, путин захватил бы всю Украину - Трамп

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14:49 • 25664 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 36443 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 35771 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 27262 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 31377 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 46844 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 153967 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 82743 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 80252 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 70762 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
49%
756мм
Популярные новости
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 101444 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 38677 просмотра
Израиль запускает проект E1: расширение поселений, которое может перечеркнуть палестинскую государственность14 августа, 12:50 • 10569 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 31557 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 10513 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 25654 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14:23 • 36426 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 35762 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 31602 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 38724 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Хавьер Милей
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 10547 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 101551 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 60746 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 80734 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 132075 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Facebook
Дія (сервис)
SpaceX Starship
Шахед-136

Если бы я не был президентом, путин захватил бы всю Украину - Трамп

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

Дональд Трамп заявил, что если бы он не был президентом США, российский диктатор владимир путин захватил бы всю Украину. Однако Трамп подчеркнул, что путин "не будет с ним играть".

Если бы я не был президентом, путин захватил бы всю Украину - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он не был президентом, то российский диктатор владимир путин быстрее захватил бы всю Украину, однако Трамп подчеркнул, что "путин не будет с ним играть", передает УНН.

Ну, он приехал в нашу страну. Я думаю, что если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которая никогда не должна была произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы намного быстрее захватил всю Украину, но я являюсь президентом, и он не будет со мной играть 

- сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным будет хорошей, но важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать путин, Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина