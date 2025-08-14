Если бы я не был президентом, путин захватил бы всю Украину - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он не был президентом, то российский диктатор владимир путин быстрее захватил бы всю Украину, однако Трамп подчеркнул, что "путин не будет с ним играть", передает УНН.

Ну, он приехал в нашу страну. Я думаю, что если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которая никогда не должна была произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы намного быстрее захватил всю Украину, но я являюсь президентом, и он не будет со мной играть - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным будет хорошей, но важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать путин, Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп.