Если бы я не был президентом, путин захватил бы всю Украину - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что если бы он не был президентом США, российский диктатор владимир путин захватил бы всю Украину. Однако Трамп подчеркнул, что путин "не будет с ним играть".
Ну, он приехал в нашу страну. Я думаю, что если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которая никогда не должна была произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы намного быстрее захватил всю Украину, но я являюсь президентом, и он не будет со мной играть
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным будет хорошей, но важной будет вторая встреча, на которой будут присутствовать путин, Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп.