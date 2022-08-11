Як зможуть навчатися українські школярі за кордоном: у МОН назвали варіанти

Цитата

На запитання, як розпочнеться навчальний рік для школярів, які змінили місце проживання та місце навчання через бойові дії, Вітренко відповів:

"У нас є декілька моделей для цих дітей. Ми можемо розподілити на дві великі групи – це діти, які знаходяться за кордоном. Для них можливі такі форми навчання, як онлайн освіта у своєму закладі там де вони навчалися, вони можуть доєднатися до Всеукраїнської школи онлайн, до Міжнародної української школи або до будь-якої онлайн-платформи для того, щоб здобути освіту".

Деталі

Вітренко наголосив, що можлива й екстернатна форма навчання.

"Ми будемо перезараховувати основні предмети, якщо вони доєдналися до навчання в закладах освіти в країні тимчасового перебування. Будемо перезараховувати певну кількість балів за той чи інший предмет. Безумовно рекомендуємо їм підключатися до онлайн навчання з таких предметів як українська мова та література, історія України тощо", – сказав він.

За словами Вітренка, діти, які перебувають на території України, можуть доєднатися до офлайн-навчання у будь-якій школі.

"Якщо вони не хочуть здобувати освіту офлайн, то можуть здобувати освіту онлайн або у своїх школах в яких вони зареєстровані, або в будь-який інший спосіб", – розповів перший заступник глави МОН.

Доповнення

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомляв, що станом на початок серпня близько 36% закладів освіти в Україні готові до офлайн-навчання, тобто мають захисні споруди.

На початку липня міністр зазначив, що в Україні активно працюють над поверненням офлайн-навчання у новому навчальному році, проте безпека школярів та студентів залишається на першому місці. За його словами, місцева влада вирішуватиме, як навчатися дітям у школах – офлайн або онлайн.