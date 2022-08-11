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Как смогут учиться украинские школьники за границей: в МОН назвали варианты

Киев • УНН

 • 132798 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Школьники, которые в Украине сменили местожительство из-за полномасштабной войны, могут учиться онлайн или офлайн в любой школе. Дети, которые выехали за границу, могут учиться онлайн в своей школе или выбрать любую другую платформу для получения образования. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, передает УНН.

Как смогут учиться украинские школьники за границей: в МОН назвали варианты

Цитата

На вопрос, как начнется учебный год для школьников, которые сменили место жительства и место обучения из-за боевых действий, Витренко ответил:

"У нас есть несколько моделей для этих детей. Мы можем распределить на две большие группы – это дети, находящиеся за границей, для них возможны такие формы обучения, как онлайн образование в своем заведении там, где они учились, они могут присоединиться к Всеукраинской школе онлайн, к Международной украинской школе или к любой онлайн-платформе для того, чтобы получить образование".

Детали

Витренко подчеркнул, что возможна и экстернатная форма обучения.

"Мы будем перезачислять основные предметы, если они присоединились к обучению в учебных заведениях в стране временного пребывания. Будем перезачислять определенное количество баллов за тот или иной предмет. Безусловно рекомендуем им подключаться к онлайн-обучению по таким предметам как украинский язык и литература, история Украины и тому подобное", – сказал он.

По словам Витренко, дети, которые находятся на территории Украины, могут присоединиться к офлайн-обучению в любой школе.

"Если они не хотят получать образование офлайн, то могут получать образование онлайн или в своих школах, в которых они зарегистрированы, или любым другим способом", – рассказал первый заместитель главы МОН.

Дополнение

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что по состоянию на начало августа около 36% учебных заведений в Украине готовы к офлайн-обучению, то есть имеют защитные сооружения.

В начале июля министр отметил, что в Украине активно работают над возвращением офлайн-обучения в новом учебном году, однако безопасность школьников и студентов остается на первом месте. По его словам, местные власти будут решать, как учиться детям в школах – офлайн или онлайн.

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