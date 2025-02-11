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Як змінюється ринок праці у 2025 році: ключові тренди

Київ • УНН

 • 103875 перегляди

Українці витрачають в середньому 78 днів на пошук роботи, найшвидше працевлаштовуються у Львові. Роботодавці все більше цінують "м'які" навички та пропонують 6,3 тисячі вакансій для віддаленої роботи.

Українці шукають роботу в середньому 78 днів, але цей термін суттєво залежить від регіону. Водночас роботодавці все більше цінують "м’які" навички, як-от комунікація, критичне мислення та вміння працювати в команді. Про це розповіли журналісту УНН в Державному центрі зайнятості.

У 2024 році середній термін працевлаштування в Україні становив 78 днів. Втім, у деяких регіонах цей показник був значно меншим. Наприклад, найшвидше знаходили роботу жителі Львівської області, де працевлаштування займало в середньому 43 дні. У Києві цей період складав 53 дні, в Івано-Франківській області – 61 день, у Запорізькій – 62 дні, а на Закарпатті – 64 дні

- розповіли в Державній службі зайнятості. 

Такі відмінності пояснюються кількістю доступних вакансій, активністю бізнесу та адаптивністю ринку праці в кожному регіоні. У великих містах більше можливостей знайти роботу, тому там середній термін пошуку є коротшим.

Україна виграє економічну війну проти росії - The Economist19.12.24, 15:15 • 16392 перегляди

Ринок праці змінюється, і окрім професійних знань, від працівників все більше очікують розвинених комунікативних та аналітичних навичок.

Фахівці поділяють навички на дві категорії:

• Hard skills – це конкретні знання та вміння, необхідні для певної роботи. Наприклад, програмування, знання іноземних мов, робота з технікою або бухгалтерський облік.

• Soft skills – це комунікаційні здібності, які допомагають працювати в команді, приймати рішення та ефективно взаємодіяти з людьми.

Під час війни та кризи роботодавці стали особливо звертати увагу на "м’які" навички. Зараз важливо, щоб співробітники вміли:

• презентувати свої ідеї та вести переговори;

• критично мислити та аналізувати інформацію;

• слухати та розуміти інших, приймати зворотний зв’язок;

• брати на себе відповідальність і вирішувати конфлікти;

• працювати в команді та досягати поставлених цілей.

Ці навички стали ключовими, адже дозволяють працівникам швидко адаптуватися до нових умов і знаходити нестандартні рішення у складних ситуаціях.

Ринок праці відчуває дефіцит кадрів, перед роботодавцями виклик втримати працівників - служба зайнятості07.02.25, 11:26 • 37061 перегляд

Популярність віддаленої роботи зросла ще під час пандемії, а війна зробила її ще більш актуальною. Гнучкі графіки та дистанційна зайнятість дозволяють підтримувати бізнес навіть у нестабільних умовах і допомагають людям поєднувати роботу з навчанням або доглядом за родиною

- розповіли у центрі зайнятості.

Станом на 5 лютого 2025 року на "Єдиному порталі вакансій" було розміщено понад 6,3 тисячі пропозицій для дистанційної роботи.

Найбільший попит на віддалених працівників у сферах:

• ІТ та програмування

• Маркетинг і реклама

• Освіта та наука

• Дизайн

• Юриспруденція та медіа

Віддалена робота стала гарною альтернативою для тих, хто хоче уникнути щоденних поїздок на роботу або працювати з будь-якого куточка країни.

Не всі можуть конкурувати на рівних умовах на ринку праці. Найбільше труднощів з працевлаштуванням мають:

• люди з інвалідністю;

• учасники бойових дій;

• молодь без досвіду роботи;

• внутрішньо переміщені особи;

• батьки, які виховують маленьких дітей.

Для них держава розробила інші умови.

Нагадаємо

Ринок праці в Україні змінюється, адже зростає попит на працівників, жінки освоюють "чоловічі" професії, а кількість працюючих підлітків збільшується. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоЕкономіка
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